L'imprenditore statunitense tornerebbe a possedere le quote di un club inglese dopo l'esperienza con il Crystal Palace

Filippo Montoli 9 ottobre - 10:41

Lo Sheffield Wednesday potrebbe essere finalmente vicino al cambio di proprietà, grazie a John Textor. La spaccatura tra tifosi e l'attuale proprietario Dejphon Chansiri è ormai irrecuperabile. Il pessimo inizio di stagione e i continui problemi finanziari hanno portato agli estremi la protesta contro la guida tailandese. Per Textor non c'è tempo da perdere con l'acquisizione dello Sheffield Wednesday: "C'è molto di cui discutere con Chansiri e la EFL, ma il tempo per farlo è davvero poco".

Sheffield Wednesday sull'orlo del baratro, Textor ultima speranza — L'imprenditore americano non è certo una persona a cui piace stare con le mani in mano. Salito ai doveri della cronaca per le gravi questioni con Crystal Palace (escluso dall'Europa League) e Lione (rischio retrocessione), Textor è pronto a rimettersi in gioco in Inghilterra. Lo statunitense, attuale proprietario di Botafogo e RWDM Brussels, ha avviato i contatti con lo Sheffield Wednesday. In un recente podcast ha confermato l'interesse di Chansiri a vendere il club al nord americano.

Textor ha anche parlato delle difficoltà nell'avviare un processo simile in tempi stretti: "C'è molto di cui discutere con il proprietario, c'è molto di cui discutere con la Lega, ma non c'è così tanto tempo per farlo. La situazione del club non è semplice. Spero solo che se dovessimo raggiungere un accordo, non sia troppo tardi".

Lo Sheffield Wednesday è infatti in una pessima situazione, sia di classifica ma soprattutto finanziaria. I giocatori non hanno sempre ricevuto lo stipendio e il club è incorso nel blocco del calciomercato. Se nulla dovesse cambiare, l'inflizione di punti di penalità è molto probabile. Sul campo, infine, la rosa è attualmente al penultimo posto in Championship, con soli 6 punti in 9 partite.