Danilo Loda 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 13:32)

La 31ª giornata del massimo campionato brasiliano è stata segnata da forti polemiche. Soprattutto a Rio de Janeiro, dove il Santos ha affrontato il Botafogo allo stadio Nilton Santos. Una sfida già tesa in campo che è esplosa fuori dal rettangolo di gioco, con Alexandre Mattos, direttore sportivo del Santos, che ha duramente attaccato l’arbitraggio e il sistema VAR nel corso dell’intervallo.

Dopo un primo tempo chiuso con il Botafogo in vantaggio 2-1, Mattos ha rilasciato dichiarazioni infuocate ai microfoni dell'emittente brasiliana Premiere. Il dirigente ha parlato di “mancanza di rispetto” e ha definito il VAR brasiliano“catastrofico”, criticando in particolare la gestione di un episodio da rigore non concesso al Santos per un presunto fallo su Lautaro. Secondo Mattos, le immagini decisive non sarebbero state nemmeno mostrate ai telespettatori, alimentando il malcontento della squadra paulista.

Botafogo Santos: pareggio tra le polemiche — Sul campo, la partita è stata vibrante e ricca di emozioni. Il Botafogo ha approcciato la gara con grande intensità, trovando il vantaggio con l'ex Inter Joaquín Correa dopo 22 secondi dall'inizio del match. La squadra ospite ha reagito con orgoglio e ha pareggiato con Souza al 26’, bravo a sfruttare un errore difensivo. Poco prima dell’intervallo, però, il Botafogo ha rimesso la testa avanti grazie ancora al "Tucu" Correa, che ha fissato il punteggio sul 1-2 al riposo.

Nella ripresa, la tensione non è calata. Il Santos ha spinto alla ricerca del pareggio, ma si è trovato più volte a protestare per decisioni arbitrali contestate, mentre il Botafogo ha cercato di gestire il vantaggio con esperienza. Alla fine il Santos ha trovato il gol del pareggio al 70', grazie a un penalty trasformato da Alvaro Barreal. Il match si è chiuso tra nervosismo e la sensazione di un arbitraggio che farà discutere ancora a lungo.

Con questo risultato, il Botafogo consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica che lo vedo in lotta per un posto in Coppa Libertadorse. Il Santos, al contrario, resta invischiato nella lotta per la salvezza.