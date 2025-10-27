Il brasiliano ha abbandonato il campo furioso tanto da non sedersi neanche in panchina. Nella conferenza stampa il suo tecnico ha dichiarato che la questione verrà affrontata nei prossimi giorni.

Mattia Celio Redattore 27 ottobre - 12:45

La vittoria nel Clasico lancia il Real Madrid saldamente in testa alla classifica. Con il 2-1 al Barcellona, i blancos si sono portati a +5 sui blaugrana e +7 sul Villarreal terzo. Un trionfo, però, molto amaro per Vinicius jr. Il brasiliano è stato sostituito da Rodrygo al 72'. Un cambio che proprio non è andato giù al brasiliano, furioso per la scelta di Xabi Alonso tanto da tirare dritto nello spogliatoio, prima di ritornare successivamente in panchina.

Vinicius Jr, furioso con Xabi Alonso e ora l'addio è sempre più vicino: le parole del brasiliano — Una vittoria dal sapore amaro per Vinicius jr. Il suo Real Madrid ha battuto il Barcellona e ha allungato in testa alla classifica, ma il risultato è passato in secondo piano per il giocatore brasiliano. Se non per tutto l'ambiente dei blancos. Sostituito al 72', il classe 2000 ha abbandonato il campo visibilmente arrabbiato e, senza neanche degnare di uno sguardo Xabi Alonso, ha optato per andare direttamente negli spogliatoi.

Ed è stato proprio qui che l'ex Flamengo, come riporta DAZN Spagna, avrebbe usato parole dal significato chiarissimo: "Lascio la squadra... Me ne vado, è meglio che me ne vada". Una semplice sfuriata dovuta alla delusione? Probabilmente, dato il fatto che Vinicius non prenda bene una sostituzione decisa da Xabi Alonso non è certo una novità.

Come mostrano le telecamere in diretta, al momento del cambio, il numero 7 ha letteralmente mandato a quel paese il tecnico spagnolo che, per non scaldare ancora troppo gli animi, si è limitato a risponde "Dai Vini. C***o". Per placare la situazione, Luis Llopis, allenatore dei portieri del Real Madrid, è dovuto andare nello spogliatoio bianco per parlare con Vinicius e alla fine lo ha convinto a sedere in panchina.

L'argomento è stato nuovamente toccato nella conferenza stampa post-partita. Intervenuto ai microfoni spagnoli, Xabi Alonso non ha rilasciato molte parole sul brasiliano, ma ha detto semplicemente che la questione sarebbe stata affrontata in privato: "Non voglio perdere di vista ciò che è davvero importante, ma ne parleremo. Ha dato molto, come tutti, e il resto lo vedremo. In spogliatoio ci sono personalità diverse e vanno comprese. Ora ci godiamo la vittoria, poi ovviamente ne parlerò con lui".