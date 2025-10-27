La sfida è terminata 2-1 per i Blancos che allungano in vetta alla classifica di cinque punti sui blaugrana al secondo posto

Filippo Montoli 27 ottobre - 11:50

Per Arsène Wenger la vittoria del Real Madrid nel Clásico è meritata. L'ex allenatore dell'Arsenal ritiene che la squadra allenata da Xabi Alonso non sia mai stata a rischio sconfitta. Sia la fase difensiva e sia quella d'attacco sono state in mano ai Blancos. Con questo ko si allungano le distanze in vetta: il Barcellona rimane secondo a quota 22 punti, mentre il Real Madrid sale a 27. Ecco le parole di Wenger sul Clásico.

Clásico, Wenger premia il Real: "Ha fatto meglio le due fasi" — Xabi Alonso e squadra hanno dato un'importante scossa al campionato. Per la prima volta in questa stagione, una tra Real Madrid e Barcellona allunga sulla diretta rivale. La vittoria nel Clásico ha lasciato anche diversi punti da analizzare, primo fra tutti l'atteggiamento. Nel complesso, i Blancos hanno dimostrato maggior solidità e cattiveria sotto porta, nonostante l'errore dal dischetto di Mbappé. Dopo la partita, anche Wenger ha commentato la prestazione, elogiando i padroni di casa.

Il francese è molto diretto e durante una trasmissione di Bein Sports afferma che "la partita è stata tra uomini e ragazzini in certi aspetti. Per esempio in difesa. Quella del Real Madrid ha giocato molto meglio di quella del Barcellona. Lo stesso vale per l'attacco. I Blaugrana non hanno dato mai la sensazione di poter far male. Hanno tenuto molto la palla, ma senza mai rendersi pericolosi". Anche la fase offensiva del Real per Wenger è da premiare: "Mi ha dato l'impressione che potesse segnare in qualsiasi momento".

Per quella che per l'ex Arsenal è stata una netta superiorità dei padroni di casa, il merito è di una persona: "Bisogna dare credito a Xabi Alonso. La fase difensiva soprattutto è stata fatta molto bene". Il Real Madrid è tornato a vincere un Clásico dopo una stagione a secco. I tre punti consentono di allungare a cinque lunghezze sui diretti rivali per il titolo. Nella prossima giornata, i Blancos affronteranno il Valencia, mentre il Barcellona l'Elche.