Nostalgia, arenaria e tradizione: il BVB lancia una divisa celebrativa per il centenario del suo storico impianto. Un gioiello di design che debutterà il 21 marzo contro l'Amburgo.

Danilo Loda 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 13:14)

Il calcio moderno corre veloce, tra stadi ipertecnologici e brand globali, ma ci sono club che non dimenticano dove tutto è iniziato. Il Borussia Dortmund è uno di questi. Per celebrare il secolo di vita dello stadio Rote Erde, lo storico impianto situato proprio all'ombra del colossale Westfalenstadion, la società giallonera ha presentato una nuova maglia in edizione speciale che è già un oggetto di culto per i collezionisti. Non è solo una divisa da gioco, ma una vera e propria "lettera d'amore" a un luogo che dal 1926 incarna l'anima più pura del club.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Un design scolpito nell'arenaria — Il design della maglia non è frutto del caso, ma un raffinato esercizio di architettura applicata al tessuto. La parte anteriore della divisa riprende graficamente i caratteristici cancelli d'ingresso dello stadio, con un riferimento esplicito al leggendario Marathon Gate.

Anche la scelta cromatica si discosta dal classico giallo elettrico per abbracciare le tonalità dell'arenaria, la pietra che compone le mura del Rote Erde sin dalla sua inaugurazione. I dettagli sul colletto, sulle maniche e la particolare floccatura dei numeri richiamano invece la pista d'atletica che per decenni ha incorniciato le imprese del Borussia. Sul retro, un'incisione celebra il traguardo: "100 anni dello stadio Rote Erde".

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Un debutto per tutti: dai professionisti alle leggende del Borussia Dortmund — La particolarità di questa iniziativa risiede nella sua coralità. La maglia farà il suo debutto ufficiale sabato 21 marzo 2026 nella sfida di Bundesliga contro l'Amburgo, ma non sarà un'esclusiva della prima squadra maschile.

Il giorno successivo, il 22 marzo, sarà la compagine femminile del BVB a scendere in campo con la speciale divisa contro l'FFC Recklinghausen. Infine, il 25 marzo, toccherà alle Leggende del BVB onorare il centenario indossando i colori celebrativi nel match di gala contro il Benfica.

Box speciale e prezzi — Per i fan che non vedono l'ora di aggiungerla al proprio guardaroba, l'appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo alle ore 10:00, sia online, sia nei fan shop ufficiali. La maglia verrà venduta al prezzo di 110 € e sarà distribuita in una scatola speciale contenente un piccolo omaggio commemorativo.

Sarà possibile scegliere sia la versione a maniche corte sia quella a maniche lunghe, personalizzandola con i nomi dei campioni attuali o con quelli delle icone del passato. Insieme alla divisa, il Borussia lancerà anche una linea di merchandising coordinata, per trasformare il muro giallo in un tributo vivente alla propria storia. Come dichiarato da Kerstin Zerbe, Direttore Generale del Merchandising del Borussia Dortmund: "Abbiamo tradotto l'architettura e l'atmosfera di questo luogo in un design contemporaneo che collega visibilmente la nostra tradizione al presente".

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.