A solo un'ora dall'inizio della partita, l'ex difensore dei Red Devils venne a sapere della cessione di un suo attaccante. Destinazione Benfica

Mattia Celio Redattore 10 marzo - 12:10

Come spesso si dice "nel calcio può succedere di tutto", ma a volte anche fuori dal campo. Steve Bruce ne sa qualcosa. In un'intervista rilasciata al quotidiano talkSPORT, l'ex difensore del Manchester United ha raccontato un clamoroso episodio di calciomercato accaduto nel 1998, quando l'inglese sedeva sulla panchina dello Sheffield United, poco prima dell'inizio della partita contro il Bristol City.

Steve Bruce e il 'tradimento' di Dean Saunders: "Non sapevo nulla" — Come il calcio giocato, anche il calciomercato può regalare grandi colpi di scena, ma quello che successe a Steve Bruce nel 1998 ebbe davvero del clamoroso. Lo stesso ex difensore, famoso per i suoi 9 anni con il Manchester United, ha raccontato un episodio avvenuto poco prima della partita di campionato contro il Bristol City che lo lasciò senza parole e... senza un piano B. Bruce aveva da poco appeso gli scarpini al chiodo per poi diventare subito l'allenatore dello Sheffield United e, in quella stagione, si ritrovò privo del suo attaccante Dean Saunders. E non per infortunio.

"Dean (Saunders, n.d.r.) avrebbe giocato contro il Bristol City - inizia l'ex allenatore - Lo sentivo fischiare e cantare nel corridoio dell'hotel un'ora prima della nostra partenza per lo stadio. Gli chiesi: 'Dean, partiamo solo tra un'ora, perché hai fatto le valigie?'". E lì l'attaccante gli rispose: "Non gliel'ha detto nessuno, mister? Ho appena firmato per il Benfica. Volo da Heathrow a Lisbona alle 15:30". Un durissimo colpo per Bruce: "Mi ringraziò, se ne andò, e io rimasi a chiedermi chi avrei chiamato per sostituirlo". La partita poi finì 2-0 per il Bristol City.

Quell'annata fu molto altalenante per l'ex Red Devils che alla fine chiuse la stagione all'ottavo posto. Discorso diverso per Saunders che con il Benfica chiuse l'avventura dopo solo 6 mesi collezionando 17 presenze e 5 reti. Alla fine della stagione fu ceduto al Bradford City dove rimase fino al 2001, anno in cui decise di ritirarsi.

