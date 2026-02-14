Domenica 15 febbraio 2026, alle 13:30, lo Jan Breydelstadion sarà teatro del classico derby di Brugge: il Cercle Bruges ospita il temibile Club Bruges. Una sfida che promette scintille, con la posta in palio molto alta: i neroverdi cercano punti preziosi per uscire dalla zona playout, mentre i blucerchiati inseguono la vetta del campionato. All’andata il Club Bruges si impose per 2-0 con reti di Vanaken e Tzolis.
Derby di Brugge
Cercle-Club Brugge, il pronostico: derby da Goal con Over?
Qui Cercle Brugge—
Il Cercle arriva al derby dopo una vittoria convincente per 2-0 sul campo dello Sporting Charleroi, ma la classifica resta complicata: terzultimo posto con 24 punti, anche se nelle sei recenti sfide disputate ha raccolto tre successi, due pareggi e un pareggio.
Qui Club Brugge—
Il Club Bruges si presenta al derby forte di una stagione stabile e con grandi ambizioni internazionali: tra tre giorni affronterà l’Atletico Madrid nei playoff di Champions League. In campionato occupa il terzo posto con 47 punti, a soli 5 dalla vetta.
Probabili formazioni—
Cercle Brugge (4-4-2-): Warleson; Magnée, Nazinho, Ravych, Utkus; Gerkens, Van Der Bruggen, Diop, Diaby; Ngoura, Adewumi.
Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Mechele, Sabbe, Seys, Spileers; Vanaken, Onyedika, Stanković; Forbs, Diakhon, Tzolis.
Cercle-Club Brugge, quote e pronostico—
Stando alle quote dei bookmakers il Club Brugge gode dei favori del pronostico. Nelle ultime nove partite disputate il Cercle non solo non ha mai vinto, ma ha inanellato quattro sconfitte e cinque pareggi. Il segno 2 è offerto a 1.85; segno X a 3.75; mentre un' eventuale vittoria della squadra di casa è quotata 3,80. Visti i precedenti in casa del Cercle, il pronostico più azzeccato riguarda il goal con l'Over 2.5.
PRONOSTICO: GOAL+OVER 2.5
Cercle-Club Brugge, Streaming e Diretta TV: dove vedere la Jupiler League—
CERCLE CLUB BRUGGE TV STREAMING DIRETTA JUPILER LEAGUE - La sfida, o meglio, il derby di Brugge tra Cercle e Club non sarà visibile in Italia. I telespettatori potranno seguire gli highlights o la sfida in tempo reale consultando il sito ufficiale o le rispettive pagine social delle due squadre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA