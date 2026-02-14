Cercle-Club Brugge, il pronostico: derby da Goal con Over?

Domenica 15 febbraio 2026, alle 13:30 , lo Jan Breydelstadion sarà teatro del classico derby di Brugge : il Cercle Bruges ospita il temibile Club Bruges . Una sfida che promette scintille, con la posta in palio molto alta: i neroverdi cercano punti preziosi per uscire dalla zona playout, mentre i blucerchiati inseguono la vetta del campionato. All’andata il Club Bruges si impose per 2-0 con reti di Vanaken e Tzolis.

Il Cercle arriva al derby dopo una vittoria convincente per 2-0 sul campo dello Sporting Charleroi , ma la classifica resta complicata: terzultimo posto con 24 punti, anche se nelle sei recenti sfide disputate ha raccolto tre successi, due pareggi e un pareggio.

Cercle-Club Brugge, quote e pronostico

Stando alle quote dei bookmakers il Club Brugge gode dei favori del pronostico. Nelle ultime nove partite disputate il Cercle non solo non ha mai vinto, ma ha inanellato quattro sconfitte e cinque pareggi. Il segno 2 è offerto a 1.85; segno X a 3.75; mentre un' eventuale vittoria della squadra di casa è quotata 3,80. Visti i precedenti in casa del Cercle, il pronostico più azzeccato riguarda il goal con l'Over 2.5.