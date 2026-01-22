Le italiane sono ancora in lotta per la qualificazione diretta alla fase finale, ma il destino non è nelle loro mani. Napoli ad un passo dall'eliminazione. Shock Villarreal

Mattia Celio Redattore 22 gennaio - 15:27

Ieri sera si è conclusa la settima e penultima giornata della Fase campionato della Champions League. L'Arsenal fa bottino pieno e si assicura così la qualificazione diretta alla fase finale insieme al Bayern Monaco. Non una giornata positiva per le italiane: Inter e Atalanta KO e Napoli fermato dal Copenaghen. L'unica gioia la regala la Juventus che batte 2-0 il Benfica e si assicura minimo un posto nei playoff. A 90 minuti prima della fase finale la situazione in classifica ha ancora molto da dire.

Champions League, la situazione classifica tra conferme e soprese. E le italiane.... — Fino ad ora possiamo dire con certezza che l'MVP della Champions League è l'Arsenaldi Arteta. Con 7 vittorie in altrettante partite, i Gunners guidano la classifica con 21 punti con in tasca già dalla giornata precedente il passaggio diretto alla fase finale. Stesso discorso vale per il Bayern Monaco, il cui successo sull'Union SG fa restare i bavaresi a tre lunghezze dai londinesi. Sul gradino più basso del podio troviamo il Real Madrid e il Liverpool con 15 punti. Subito dietro la sorpresa Tottenham con 14. Chiudono la zona alta PSG, Newcastle e Chelsea con 13 punti, ma con la qualificazione tutt'altro che sicura.

La situazione infatti potrebbe clamorosamente rovesciarsi nell'ultima giornata perché in agguato c'é un club che conosce benissimo la Champions League, ovvero il Barcellona. Anche i blaugrana sono a 13 punti, così come lo Sporting Lisbona ma con la peggiore differenza reti. Stessa situazione per Manchester City, Atletico Madrid e Atalanta, la cui sconfitta in casa contro il Bilbao ha complicato molto la corsa alla qualificazione diretta che ora, infatti, non dipende più solo dai ragazzi di Palladino.

Subito dietro abbiamo un'altra neroazzurra, l'Inter di Chivu, con 12 punti insieme all'eterna rivale, la Juventus. Con la vittoria sul Benfica i bianconeri hanno in mano la qualificazione ai playoff ma come la Beneamata e gli orobici il pass diretto alla fase finale sarà molto complicato perché vincere al prossimo turno potrebbe non bastare. La posizione per i playoff, invece, dovranno difenderla Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco. A 90 minuti dalla fine della fase campionato non possono permettersi un passo falso che potrebbe clamorosamente rimandarli a casa.

La zona calda della classifica: Napoli reagisci.. e spera Il pareggio a Copenaghen ha davvero messo nei guai il Napoli di Antonio Conte. Con appena 8 punti in 7 partite, gli azzurri occupano la 25esima posizione, appena fuori dall'ultimo posto disponibile per gli spareggi. Forse neppure una vittoria nell'ultimo turno potrebbe bastare per garantirsi l'accesso ai playoff. Situazione ancora più difficile invece per il Benfica di José Mourinho con solo 6 punti e con un piede e mezzo fuori dall'Europa. Ma la vera sorpresa di questa competizione è il Villarreal. Se in Liga i sottomarini gialli occupano il terzo posto ad 8 punti dal Barcellona capolista, in Champions League hanno ottenuto un solo punto e dunque sono già costretti a salutare il torneo europeo.

La classifica dopo 7 giornate — 1) Arsenal 21

2) Bayern Monaco 18

3) Real Madrid 15

4) Liverpool 15

5) Tottenham 14

6) Psg 13

7) Newcastle 13

8) Chelsea 13

9) Barcellona 13

10) Sporting 13

11) Manchester City 13

12) Atletico Madrid 13

13) Atalanta 13

14) Inter 12

15) Juventus 12

16) Borussia Dortmund 11

17) Galatasaray 10

18) Qarabag 10

19) Marsiglia 9

20) Leverkusen 9

21) Monaco 9

22) Psv 8

23) Athletic Bilbao 8

24) Olympiacos 8

25) Napoli 8

26) Copenhagen 8

27) Brugge 7

28) Bodo Glimt 6

29) Benfica 6

30) Pafos 6

31) Union SG 6

32) Ajax 6

33) Eintracht 4

34) Slavia Praga

35) Villarreal 1

36) Kairat 1