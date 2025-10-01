Dopo la vittoria sui Reds grazie alla rete dell'ex Napoli, la squadra di Okan Buruk ha preso in giro sui social il Liverpool modificando il famoso inno del club inglese.

Mattia Celio Redattore 1 ottobre - 11:19

Il Liverpoolsubisce il primo KO in Champions League. Dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, i Reds si sono dovuti arrendere al Galatasaray. Al RAMS Park, la squadra di Arne Slot non è riuscita a recuperare la rete su rigore di Victor Osimhen e così resta ferma a 3 punti. Come se non bastasse, i turchi hanno festeggiato sui social la vittoria sugli inglesi con uno sfottò particolare.

Champions League, Liverpool KO e provocato sui social dal Galatasaray — La seconda giornata di Champions League regala un risultato a sorpresa. I Campioni di Inghilterra del Liverpoolsono stati sconfitti dal Galatasaray dell'ex Inter Okan Buruk. Al RAMS Park, ai padroni di casa è bastato il rigore di Osimhen al 16' per ottenere i tre punti, in una partita in cui i Reds hanno nettamente dominato sia nel possesso palla (67,1% contro il 32,9%) che nei tiri (16-9).

Nonostante ciò i Leoni sono riusciti a resistere, assicurandosi la sua prima vittoria nella competizione. Il club turco ha poi pubblicato sul suo profilo social un semplice messaggio di troll rivolto al Liverpool, con la didascalia: "You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points" ("Non camminerai mai da solo, ma a volte te ne vai senza punti" ndr). Un chiaro riferimento al famoso inno dei Campioni di Inghilterra in carica "You will never walk alone".

Con il KO di ieri sera, la squadra di Arne Slot ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella di sabato contro il Crystal Palace. Un momento difficile dal quale il Liverpool deve trovare la forza di uscirne anche perché sabato prossimo è in programma il big match allo Stamford Bridge contro il Chelsea di Enzo Maresca, ieri vittorioso per 1-0 sul Benfica di José Mourinho.