Poco dopo l'inizio della sfida l'arbitro ha comunicato un lungo stop per permettere allo staff medico di intervenire sugli spalti per un'emergenza per un tifoso in forte difficoltà

Alessia Bartiromo 28 settembre - 10:13

È stato un sabato molto movimentato in Premier League, non solo con numerose reti nel finale che hanno capovolto risultati importanti ma anche per numerosi episodi molto particolari che sono accaduti. Questo è anche il caso di Crystal Palace-Liverpool che ha visto la vittoria dei padroni di casa all'ultimo respiro per 2-1 con Nketiah che ha fatto esplodere il Selhurst Park. Come riporta oggi TalkSport, al 12' però ci sono stati attimi di vera paura, con la gara interrotta per molti minuti per fronteggiare un'improvvisa emergenza sugli spalti, con un tifoso che ha richiesto assistenza medica. Ricostruiamo cosa è successo.

L'episodio preoccupante sugli spalti al 12' — È il minuto 12 di Crystal Palace-Liverpool ed è già gara vera ma qualcosa non va per il verso giusto. I ritmi sono alti, così come la voglia di conquistare l'intera posta in palio. Al 9' ci pensa già Sarr a smuovere il tabellino dei marcatori con un gran goal che fa esplodere il Selhurst Park. Soltanto tre giri di lancette dopo, ecco l'episodio chiave: i giocatori in campo notano uno strano movimento davanti a sé sugli spalti, comprendendo subito l'esigenza di dover intervenire, con un tifoso che stava accusando un malore. Il match viene momentaneamente interrotto per favorire l'intervento del personale medico. Dopo 7 minuti di grandissima preoccupazione, il tifoso è stato trasportato in ambulanza e come riporta TalkSport, il match è potuto riprendere.

Crystal Palace-Liverpool, una gara ricca di capovolgimenti di fronte — Al di là dell'episodio occorso, il match è stato particolarmente vibrante. Apre le marcature al 9' Sarr con un gran tiro che sorprende Alisson, confermando di quanto la gara sia sentita, con entrambe le squadre che vogliono conquistare l'intera posta in palio. Dopo la lunga interruzione si riprende, con una lunga fase di studio ed equilibrio. Poi il Liverpool aumenta i giri alla ricerca del pareggio, che arriverà solo all'87' con Chiesa che non sbaglia la ghiotta occasione.

Il Crystal Palace non ci sta a perdere due punti preziosi nel finale e medita il forcing, approfittando del lunghissimo recupero concesso. Il tempo infatti, gli darà ragione ed è Nketiah al 97', all'ultimo respiro, a siglare il gol della definitiva vittoria dei padroni di casa, facendo partire la festa finalmente al Selhurst Park.