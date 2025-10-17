Chelsea, Cole Palmer out per 6 settimane. Maresca: “Mi sono sbagliato”

L’infortunio all’inguine di Cole Palmer è più grave del previsto: il talento del Chelsea resterà fuori per sei settimane. Maresca ammette l’errore nelle prime valutazioni, mentre la Nazionale inglese teme un problema cronico

Silvia Cannas Simontacchi 17 ottobre - 13:35

I guai sembrano non essere ancora finiti per Cole Palmer, costretto a fermarsi per altre sei settimane a causa di un infortunio all'inguine. E al tecnico dei Blues, Enzo Maresca, che dopo il match contro il Manchester United aveva rassicurato i tifosi sulle condizioni del suo 10, tocca ammettere a malincuore di aver fatto un errore di valutazione.

Cole Palmer, altre 6 settimane di stop Era il 20 settembre quando, a soli 20 minuti dall'inizio della partita, persa contro lo United per 2-1, Cole Palmer lasciava il campo zoppicando, in seguito a un problema muscolare agli adduttori. Nella successiva conferenza stampa, Maresca aveva voluto rassicurare i tifosi del Chelsea e della Nazionale britannica, affermando che avrebbero riavuto il talento 23enne come nuovo dopo sole due o tre settimane di stop e monitoraggio da parte dello staff della squadra londinese.

Ma l'allenatore italiano, parlando con i giornalisti in vista della trasferta di sabato prossimo, in casa del Nottingham Forest, è stato costretto a ritrattare. "Mi sbagliavo", ha ammesso. Maresca aveva anche dichiarato che Palmer non avrebbe dovuto ricorrere a interventi chirurgici per risolvere il problema. Interrogato su questo punto, ha confermato: "Nessun intervento chirurgico, ma stiamo cercando di prendere tutte le precauzioni possibili. Il personale medico non può fare miracoli", ha aggiunto "Dobbiamo gestire la situazione un passo alla volta, speriamo che sei settimane siano sufficienti".

Infortunio Palmer, le partite a rischio per il Chelsea — Se, questa volta, le valutazioni di Maresca e del suo staff dovessero rivelarsi corrette, il Chelsea potrebbe riavere il suo campione in campo per il 30 novembre, a Stamford Bridge contro l'Arsenal. Thomas Tuchel, il CT della nazionale inglese, però, si è detto preoccupato che il fastidio all'inguine di Cole Palmer possa essere cronico. Avendo saltato i ritiri di settembre e ottobre, e ora anche i match di novembre contro Serbia e Albania, il centrocampista non ha indossato nemmeno una volta la casacca con i tre leoni in questa stagione.

Oltre, naturalmente, alla prossima partita di campionato contro il Nottingham Forest, Palmer non sarà disponibile nemmeno contro Sunderland, Tottenham e Wolverhampton. Il centrocampista sarà fuori anche per l'incontro in Champions League con l'Ajax, mentre, con un po' di fortuna, potrebbe tornare ad aiutare i suoi contro il Barça.