L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha fatto il punto sulle condizioni di Cole Palmer dopo il problema muscolare accusato contro lo United

Giammarco Probo 26 settembre - 16:39

Piove sul bagnato in casa Chelsea e per la nazionale inglese. Cole Palmer starà fuori dal campo per circa 2-3 settimane in seguito al problema muscolare agli adduttori che lo ha fermato nelle scorse giornate. Il calciatore sarà costretto a saltare impegni importanti sia in campionato che in coppa, ma i Blues non vogliono correre il rischio di ulteriori ricadute. Ne ha parlato Enzo Maresca in conferenza stampa.

Le parole di Enzo Maresca sull'infortunio di Palmer Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Brighton, Enzo Maresca ha fatto il punto sulle condizioni di Cole Palmer. Il calciatore inglese è uscito dal campo dopo appena 20 minuti nel corso dell'ultimo match contro il Manchester United per un ripresentarsi del problema all'inguine che lo aveva già tenuto ai box in precedenza.

"Abbiamo deciso di preservare Cole, per evitare che l’infortunio potesse andare ancora più per le lunghe. Lo terremo a riposo e sotto controllo per due o tre settimane, fino alla sosta per le nazionali. Speriamo che questo periodo di recupero gli permetta di tornare al 100% e di riaverlo con noi al più presto possibile", ha spiegato l'allenatore italiano.

L'infortuno di Palmer comporta brutte notizie anche alla nazionale inglese. L'ex Manchester City molto probabilmente non sarà presente al prossimo raduno dell'Inghilterra per poter recuperare al meglio, saltando quindi gli impegni con Galles e Lettonia. Lo staff dei Blues monitorerà giorno per giorno le condizioni del talento del Chelsea con la speranza di un ritorno al più presto in campo e tornare ad esultare con squadra e tifosi.