Chelsea, Maresca è sicuro: “Impossibile prendere il Liverpool se continua così”

Le parole dell'allenatore dei Blues sul livello raggiunto dai rivali dei Reds e sull'infortunio di Cole Palmer
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Oggi il Chelsea di Enzo Maresca, campione del mondo in carica dopo la vittoria in finale contro il PSG, sfiderà il Lincoln in Coppa di Lega. Il tecnico italiano dei Blues, ai microfoni della stampa, ha fatto il punto anche sulla Premier League e sul percorso che stanno facendo i campioni in carica del Liverpool di Arne Slot.

Chelsea, Maresca commenta la Premier e i Reds campioni in carica

Verso la sfida della Carabao Cup, ma anche con un occhio verso la Premier League. Enzo Maresca ha parlato così del Liverpool e di ciò che sta facendo dentro e fuori il rettangolo verde: "Se continuano a lavorare come hanno fatto finora penso che sia davvero impossibile per tutti riuscire ad arrivare al loro livello, non solo per noi, ma per ogni squadra di Premier League. Sin dallo scorso anno stanno compiendo un percorso incredibile e i calciatori, così come tutto il loro staff, in questo inizio di stagione hanno messo in mostra la loro volontà di continuare a vincere in Inghilterra e vincere anche in Europa". 

Chelsea, Maresca è sicuro: “Impossibile prendere il Liverpool se continua così”- immagine 2
Cole Palmer, 23 anni, centrocampista del Chelsea, attualmente infortunato e ai box per un tempo ancora non ben stabilito e sul quale non ha potuto far chiarezza nemmeno il suo allenatore, Enzo Maresca (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

Maresca ha poi anche parlato di Cole Palmer, infortunato e sul quale sono ancora poco noti i tempi di recupero: "Onestamente non so quando potrà rientrare, se fra pochi giorni o ci vorranno settimane e un intervento chirurgico. Si tratta di un infortunio che, con pochi giorni, il dolore potrebbe andare via e torni tranquillamente disponibile, ma allo stesso tempo c'è la probabilità che la situazione peggiori e rischi di perdurare per più tempo". 

