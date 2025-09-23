L'ex talentuoso calciatore ha fatto un'analisi a tutto tondo tra i maggiori talenti del calcio attuale soffermandosi anche sul futuro di Yamal e Neymar

Alessia Bartiromo 23 settembre - 13:30

Era presente ieri alla cerimonia di consegna dei premi e del Pallone d'Oro, leggendo il nome di Dembelé che ha trionfato. Si tratta di Ronaldinho, indiscusso fuoriclasse e talento del calcio, perno inamovibile per quindici anni della Nazionale Brasiliana. Ai microfoni di TNT Sports Brasil ha espresso il suo pensiero sul presente e il futuro della carriera di Lamine Yamal e sul caso che riguarda Neymar con la maglia verdeoro.

Ronaldinho su Lamine Yamal — La prima dichiarazione rilasciata riguarda il grande talento del Barcellona Lamine Yamal, considerato tra i migliori calciatori al mondo e che si è fermato al secondo posto della classifica per il Pallone d'Oro. "Se si è amanti del calcio è impossibile al contempo non amare anche Yamal, ha uno stile di gioco fantasioso ed entusiasmante. Vederlo giocare è un piacere, spero possa confermarsi per tanti altri livelli a questi livelli e le soddisfazioni, i trofei, i successi, arriveranno assolutamente. Deve mantenere la calma, lavorare e restare umile, è necessario per la sua crescita",dichiara Ronaldinho.

Un parere sul caso Neymar in Nazionale — Impossibile esimersi anche sul caso Neymar in Nazionale tra problemi fisici e il botta e risposta con il neo ct verdeoro Ancelotti, che ben conosce: "Come sempre faccio il tifo per la Nazionale brasiliana e al contempo anche per Neymar, che per me è tra i migliori giocatori attualmente in attività e di sempre. Spero possa risolvere presto i suoi problemi, tornare in forma e fare la differenza anche con la Seleção, c'è bisogno di fuoriclasse che possano aiutarci ad ottenere i nostri obiettivi internazionali. Ancelotti? È arrivato da poco, bisogna dargli il tempo di lavorare. Lo conosco bene, è un allenatore con cui ho avuto la fortuna di lavorare al Milan. Non c'è nemmeno bisogno di parlare della sua bravura, è un vincente e ha esperienza, questo è noto", conclude.