In una recente intervista il centrocampista argentino ha aperto le porte ad un futuro al Real Madrid. Parole che hanno spinto il club londinese a prendere provvedimenti

Mattia Celio Redattore 3 aprile - 16:55

Come nella vita ci sono cose che fanno molto più male di un pugno, nel calcio ci sono cose che talvolta sono più dolorose di un infortunio: le parole. Qualche volta, infatti, bisogna stare attenti a quello che si dice. E questo, Enzo Fernandez lo ha imparato a sue spese. Durante la pausa per le Nazionali, il giocatore del Chelsea si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono affatto piaciute al club londinese che, a sua volta, ha provveduto a punire l'argentino. Ecco cosa è successo.

Chelsea, scoppia il caso Enzo Fernandez — In casa Chelseascoppia il caso Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino salterà le prossime due partite dei Blues contro Port Vale (FA Cup) e Manchester City(Premier League). Ad annunciarlo, con toni duri, è stato il tecnico dei londinesi Liam Rosenior: "A livello personale non ho niente contro di lui - ha detto conferenza stampa - Ma credo abbia superato un limite a livello culturale per quello che vogliamo costruire. Dovevamo prendere dei provvedimenti".

Il motivo dell'esclusione del classe 2001 sta nelle sue recenti dichiarazioni che ha fatto pensare ad addio al termine della stagione. Di preciso, verso Madrid: "Non lo so, adesso penso al presente. Poi ci saranno i Mondiali e successivamente vedremo il da farsi" aveva dichiarato il centrocampista a Luzu TV. Poi però si è spinto troppo oltre: "In quale città mi piacerebbe vivere? Direi Madrid, è molto simile a Buenos Aires". Non un caso date le numerose voci che lo accostano al Real Madrid.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Già in altre interviste, l'ex Benfica non aveva nascosto la sua ammirazione per due leggende dei blancos, Toni Kross e Luka Modric: "Qual è il calciatore avversario che mi ha impressionato di più? Toni Kroos è stato davvero impressionante nella partita tra Real Madrid e Chelsea al Bernabeu, anche Luka Modric...". Parole che hanno gettato altra benzina sul fuoco sul suo futuro. L'argentino ha un contratto con i Blues fino al 2032, ma adesso ci sarà da capire cosà farà il club londinese dopo che il centrocampista avrà scontato la sua "punizione".