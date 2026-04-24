Il Chelsea deve fare i conti con una grossa perdita. Nella partita disputata Sabato 18 Aprile contro il Manchester United si è fermato Estevao. Il giovane esterno, considerato uno dei migliori giovani del mondo, è uscito per infortunio al 16esimo del primo tempo. Arrivato in estate dal Palmeiras, aveva iniziato a dimostrare tutte le sue doti nonostante la giovanissima età.

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Il suo stop arriva in un momento delicato in quanto i Blues devono fare di tutto per raggiungere la qualificazione in una competizione Europea. Non solo cattive notizie per la squadra londinese, anche il Brasile è in forte apprensione per l'infortunio muscolare subito dal calciatore.

LONDRA, INGHILTERRA - APRILE 18: Estevao del Chelsea reagisce con i suoi medici durante la partita di Premier League nel match tra Chelseae Manchester United allo Stamford Bridge il 18 Aprile, 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Infortunio e stagione finita per Estevao

La conferma della gravità dell'infortunio è arrivata direttamente dal. Il neo allenatore, durante la conferenza stampa, ha fatto chiarezza sull'entità dell'infortunio e i possibili tempi di recupero:

"Purtroppo, Estevao non giocherà con noi fino al termine della stagione. Starà fuori per un bel pò. Mi dispiace tanto, è un vero peccato non poter puntare su di lui in un momento così importante della stagione. Sono rammaricato specialmente per un ragazzo così giovane e talentuoso".

Il tecnico, che ha sostituito Rosenior, ha spiegato come l'assenza del brasiliano rappresenti una perdita importante per il finale di stagione.

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Rischio Mondiale per il brasiliano

L'infortunio del talentuoso brasiliano non riguarda solo i Blues. Anche Ilresta in forte apprensione in vista del Mondiale . A tal proposito il tecnico ha voluto precisare i tempi di recupero:

"Non so precisamente quanto tempo ci vorrà, so solo che non sarà disponibile fino al termine della stagione con noi, altro non so e non posso dirvi". L'esterno, che proprio di recente ha compiuto 19 anni, aveva già collezionato numeri importanti con la nazionale Brasiliana, realizzando 5 reti in 10 partite.

Il Brasile è in attesa di ulteriori aggiornamenti mentre la competizione internazionale si avvicina. I verdeoro debutteranno contro il Marocco il 13 Giugno nel gruppo C insieme a Haiti e Scozia.

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