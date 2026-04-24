Frank Lampard e il Chelsea, una storia d'amore infinita. Il tecnico ha appena conquistato la promozione diretta in Premier League alla guida del Coventry City, e già si rincorrono le voci sul suo futuro che lo vogliono di nuovo seduto sulla panchina dello Stamford Bridge.

COVENTRY, INGHILTERRA - 21 APRILE: Frank Lampard, allenatore del Coventry City, festeggia la conquista del titolo dopo la partita di Sky Bet Championship tra Coventry City e Portsmouth al Coventry Building Society Arena il 21 aprile 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

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L'esonero di Rosenior e il momento no dei blues

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Come club calcistico, stanno attraversando un momento difficile. Hanno probabilmente la possibilità di ottenere qualcosa da questa stagione con la Fa Cup

e la posizione in campionato, se riusciranno a migliorarla, ma sono affari del Chelsea".

Nella conferenza stampa prima di Coventry City-Wrexham, partita nella quale Lampard e i suoi riceveranno il trofeo della, la domanda principale è stata una sola.Il tecnico si è trovato a dover rispondere a questa domanda, soprattutto dopo la fresca notizia dell'esonero di Liam Rosenior . A proposito di Rosenior, l'ex centrocampista dei blues ha parlato così: ". Questo è compito degli opinionisti. Io sono l'allenatore del Coventry, mi sto godendo il momento della promozione e della vittoria del campionato, e basta".Sul momento difficile del Chelsea: "

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Lampard-Chelsea, atto III?

Mi piace pensare che i tifosi del Coventry si stiano semplicemente godendo quello che abbiamo fatto in questa stagione. Credo che nel mondo

degli allenatori molte cose siano fuori dal tuo controllo". Lampard ha poi concluso esprimendo la sua gioia per quello che ha fatto insieme ai suoi calciatori: "Al momento penso che dovremmo semplicemente goderci questo momento fantastico della stagione. Sono davvero orgoglioso e felice di farne parte".

Ovviamente dopo aver parlato del tecnico esonerato e dei blues, è arrivata la domanda diretta sul suo futuro. E il tecnico ha risposto, in maniera altrettanto diretta: ", ma al momento sono affari loro e i miei affari sono qui". I giornalisti hanno posto l'attenzione sui tifosi del Coventry, e sulle loro preoccupazioni circa il suo addio. "

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