Lampard vuole solo godersi il successo con il Coventry City. Il tecnico, interrogato su un suo possibile futuro al Chelsea, ha preferito parlare del suo attuale club.
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Frank Lampard e il Chelsea, una storia d'amore infinita. Il tecnico ha appena conquistato la promozione diretta in Premier League alla guida del Coventry City, e già si rincorrono le voci sul suo futuro che lo vogliono di nuovo seduto sulla panchina dello Stamford Bridge.
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L'esonero di Rosenior e il momento no dei bluesNella conferenza stampa prima di Coventry City-Wrexham, partita nella quale Lampard e i suoi riceveranno il trofeo della Championship, la domanda principale è stata una sola. Il futuro di Frank Lampard è al Chelsea? Il tecnico si è trovato a dover rispondere a questa domanda, soprattutto dopo la fresca notizia dell'esonero di Liam Rosenior. A proposito di Rosenior, l'ex centrocampista dei blues ha parlato così: "Penso che sia irrispettoso esprimere giudizi al riguardo. Questo è compito degli opinionisti. Io sono l'allenatore del Coventry, mi sto godendo il momento della promozione e della vittoria del campionato, e basta".
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Lampard-Chelsea, atto III?Ovviamente dopo aver parlato del tecnico esonerato e dei blues, è arrivata la domanda diretta sul suo futuro. E il tecnico ha risposto, in maniera altrettanto diretta: "Il Chelsea è una parte importante della mia vita, ma al momento sono affari loro e i miei affari sono qui". I giornalisti hanno posto l'attenzione sui tifosi del Coventry, e sulle loro preoccupazioni circa il suo addio. "Mi piace pensare che i tifosi del Coventry si stiano semplicemente godendo quello che abbiamo fatto in questa stagione. Credo che nel mondo degli allenatori molte cose siano fuori dal tuo controllo". Lampard ha poi concluso esprimendo la sua gioia per quello che ha fatto insieme ai suoi calciatori: "Al momento penso che dovremmo semplicemente goderci questo momento fantastico della stagione. Sono davvero orgoglioso e felice di farne parte".
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