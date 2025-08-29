Come arrivano le due squadre alla sfida

Il Chelsea di Enzo Maresca, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club nel giro di pochi mesi, ha effettuato diverse operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita e sta lavorando soprattutto su quest'ultimo fronte. I Campioni del Mondo in carica hanno esordito in Premier League con un pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace, mentre la scorsa settimana hanno vinto 1-5 in casa del West Ham: dopo il vantaggio degli Hammers firmato Paquetà, i Blues hanno rimontato grazie ai gol di João Pedro, Pedro Neto, Fernández, Caicedo e Chalobah.