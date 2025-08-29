Alle ore 13:30 di domani, sabato 30 agosto, il Chelsea ospiterà il Fulham in occasione della terza giornata della Premier League ed ecco dove si potrà vedere in tv e streaming. La partita della massima competizione inglese si giocherà presso lo Stamford Bridge di Londra.
Chelsea-Fulham, dove vedere il match in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
Il Chelsea di Enzo Maresca, vincitore della Conference League e del Mondiale per Club nel giro di pochi mesi, ha effettuato diverse operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita e sta lavorando soprattutto su quest'ultimo fronte. I Campioni del Mondo in carica hanno esordito in Premier League con un pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace, mentre la scorsa settimana hanno vinto 1-5 in casa del West Ham: dopo il vantaggio degli Hammers firmato Paquetà, i Blues hanno rimontato grazie ai gol di João Pedro, Pedro Neto, Fernández, Caicedo e Chalobah.
Il Fulham, allenato dal portoghese Marco Silva, non ha fatto molte operazioni di calciomercato: in entrata, infatti, è arrivato solo il portiere Lecomte. Nelle prime due partite di questa nuova edizione della massima competizione inglese, i Cottagers hanno pareggiato per 1-1 prima in casa del Brighton e poi contro il Manchester United tra le mura amiche. Pochi giorni fa, il Fulham ha vinto 2-0 contro il Bristol City in occasione del secondo turno di Carabao Cup grazie all'autogol di Tanner e la rete di Raul Jiménez.
Probabili formazioni—
Mentre i Cottagers potranno schierare la formazione titolare, il Chelsea dovrà fare a meno di diverse assenze tra infortuni, come quello di Cole Palmer, e calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico.
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernández; P. Neto, J. Pedro, Estevão; Delap. All: Maresca
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; R. Muniz. All: Silva
Chelsea-Fulham, dove vedere la partita—
L'incontro delle 13:30 di domani, sabato 30 agosto, metterà in palio tre punti fondamentali. Il match della Premier League si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.
