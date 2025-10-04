Ben 17 anni fa, le due squadre si sono affrontate in una semifinale tutta inglese in cui i londinesi hanno avuto la meglio. E se fosse finita diversamente?

Jacopo del Monaco 4 ottobre - 09:11

Nella stagione 2007/2008, la Champions League ha fatto incrociare i cammini di Chelsea e Liverpool. I due club, che alle 18:30 di oggi si affronteranno in Premier League, hanno giocato contro nella semifinale di quell'edizione della coppa dalle grandi orecchie. In quell'occasione, la squadra londinese ha avuto la meglio andando poi ad affrontare il Manchester United in finale. E se quella semifinale tra le compagini inglesi avesse avuto un altro epilogo?

Se la semifinale di Champions del 2008 tra Chelsea e Liverpool fosse finita in modo diverso? — Per la sfida di oggi tra Blues e Reds, facciamo un salto indietro nel tempo andando nel 2008, quando i due club hanno giocato contro in Champions League, precisamente in semifinale. Ad Anfield, la gara d'andata è terminata 1-1 con gol di Kuyt a fine primo tempo ed autorete di Riise nei minuti finali della ripresa. La gara di ritorno a Londra, dopo le reti nei tempi regolamentari segnati da Didier Drogba e Fernando Torres, ha trovato la conclusione ai supplementari grazie ai gol di Frank Lampard e il secondo dell'attaccante ivoriano mentre i Reds hanno segnato al 117' con Babel. Immaginiamo come sarebbe cambiato il futuro se il Liverpool avesse vinto quella semifinale, magari grazie ad una prestazione super del Niño Torres, ipotizzando altre due sue reti dopo quella realizzata al minuto 64.

Il ritorno in finale dei Reds — Se il Liverpool avesse raggiunto la finale della Champions League 2007/2008, avrebbe avuto la possibilità di giocarsi la coppa dalle grandi orecchie per la seconda volta di fila dopo quella persa l'anno prima contro il Milan di Ancelotti e Kaká. La squadra allora allenata dallo spagnolo Rafa Benítez avrebbe avuto l'opportunità di riscattare il secondo posto dell'edizione precedente che, allo stesso modo, avrebbe potuto avere anche delle conseguenze negative sulla gara contro il Manchester United. All'inizio della stagione 07/08, i Reds hanno rinforzato l'attacco acquistando Torres dall'Atlético Madrid e, alla sua prima stagione inglese, lo spagnolo era formidabile: 33 gol in 46 partite.

Ipotizzando un suo impatto nella semifinale di ritorno contro il Chelsea e nella finale di Champions, il Liverpool avrebbe riscattato la finale dell'anno prima tornando sul tetto d'Europa tre anni dopo l'ultima volta. Per di più, avrebbe ricevuto ricavi importanti per rinforzare ancor di più una grande squadra. Nell'estate 2008, il Niño ha giocato e vinto l'Europeo con la Spagna segnando anche la rete decisiva in finale contro la Germania. La sua ottima prima stagione in Inghilterra, unita alla vittoria di Champions ed Europeo con tanto di reti in entrambe le finali, avrebbero assicurato allo spagnolo il Pallone d'Oro.

La delusione dei Blues — Pensando ad un'eliminazione in semifinale, il Chelsea avrebbe mancato l'appuntamento con la prima finale di Champions League della sua storia. Durante la stagione 07/08, i londinesi non hanno portato a casa nessun trofeo: secondi in Premier dietro allo United; persa la finale della Coppa di Lega contro il Tottenham. Oltre all'uscita dalla FA Cup ai quarti, una possibile eliminazione dalla massima competizione europea avrebbe deluso molto tutto l'ambiente Blues, dalla dirigenza fino ai tifosi. Tra immaginazione e realtà, l'unica cosa invariata sarebbe stata la sorte dell'allenatore Avraham Grant, che sarebbe stato comunque andato via.

Con l'uscita dalla Champions League in semifinale, probabilmente, diversi top player del Chelsea avrebbero potuto iniziare a riflettere sul futuro a Londra. Con una situazione così, Roman Abramovič avrebbe provato a prendere prima un grande allenatore, che avrebbe avuto il compito di convincere la squadra. Due stagioni più tardi, il Chelsea ha preso Ancelotti come nuovo tecnico, ma con un'annata così probabilmente avrebbero provato a portarlo prima a Londra.