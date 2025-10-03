Chelsea-Liverpool, settima giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico di DDD sulla sfida tra Blues e Reds

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre - 23:46

A Londra va in scena il big-match della settima giornata di Premier League: Chelsea-Liverpool (calcio d'inizio ore 18:30). Entrambe le compagini, sia quella di Maresca, sia quella di Slot, vanno a caccia di riscatto visto che la scorsa settimana sono state sconfitte rispettivamente da Brighton e Crystal Palace.

Qui Chelsea — Il Chelsea si presenta a Stamford Bridge con il morale leggermente risollevato dopo il successo di Champions League contro il Benfica, deciso da un’autorete che ha spezzato una serie di risultati deludenti. In Premier, infatti, i Blues hanno raccolto appena 8 punti in 6 giornate, con un ruolino segnato da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre uscite.

La squadra di Maresca, ancora alla ricerca di continuità, spera che la vittoria europea rappresenti l’inizio di una risalita: i giovani talenti come Garnacho ed Estevão, insieme alla qualità di Enzo Fernández e Caicedo, dovranno trascinare un gruppo che non può permettersi altri passi falsi davanti al proprio pubblico.

Qui Liverpool — Dall’altra parte, il Liverpool arriva nella capitale con qualche crepa in più rispetto a inizio stagione. Dopo una striscia impressionante di sette successi consecutivi, i Reds di Slot hanno subito due scivoloni pesanti: prima in campionato contro il Crystal Palace, poi in Champions League contro il Galatasaray (rigore decisivo di Osimhen).

Il tecnico olandese non vuole sentire parlare di crisi ma sa che una terza sconfitta consecutiva potrebbe alimentare dubbi e tensioni. Salah e Szoboszlai restano le certezze in avanti, mentre Ekitike, ancora osservato speciale, dovrà dimostrare di essere all’altezza del peso offensivo lasciato in eredità da Núñez.

I precedenti — Il Liverpool non vince in casa del Chelsea dal 2020 (0-2 con doppietta di Sadio Manè). Da allora cinque pareggi di fila e un successo dei Blues, risalente alla trentacinquesima giornata della passata stagione, tra Premier League, FA ed EFL Cup.

Chelsea-Liverpool, probabili formazioni — CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Reece James, Acheampong, Hato, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Garnacho, Estevão; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. Allenatore: Arne Slot.

Il pronostico di DDD — Secondo i bookmaker, a partire leggermente avanti nei pronostici è il Liverpool, con il segno 2 quotato a 2.30. La vittoria del Chelsea invece viene pagata circa 2.85 volte la posta. Interessante anche l’opzione legata al numero di gol: l’Under 2,5 si trova a quota 2.40, nonostante questo esito si sia verificato sette volte negli ultimi dieci precedenti. Anche l'ipotesi Goal è plausibile visto che entrambe le squadre andranno a caccia di riscatto dopo i rispettivi passi falsi nell'ultimo turno di campionato.

Chelsea-Liverpool, cosa scommettere —

Esito Finale 1 (quota 2.85)

Goal (quota 1,50)

Under 2,5 (quota 2.40)