Inter-Cremonese, il pronostico di DDD: Chivu favorito, il Goal stuzzica

Inter-Cremonese, sesta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico di DDD sulla sfida di San Siro

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 20:47)

Ad inaugurare il sabato di Serie A ci penseranno Parma e Lecce, in campo al Tardini alle 15:00; alle 18:00, invece, San Siro ospiterà Inter-Cremonese (calcio d'inizio ore 18:00). Nonostante la carta dica che le rispettive forze delle due compagini sono impari, la classifica ci dice che il derby lombardo tra i nerazzurri e i grigiorossi sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto.

Momento positivo per la squadra di Cristian Chivu, la sconfitta con la Juventus sembra lontana. Dopo il ko dell'Allianz, la Beneamata ha inanellato quattro vittorie di file tra campionato e Champions League, l'ultima mercoledì con lo Slavia Praga (3-0). Ospiti imbattuti con due vittorie e tre pareggi consecutivi.

Qui Inter — I nerazzurri si presentano alla sfida di San Siro con il vento in poppa. Dopo il successo in Champions contro lo Slavia Praga, la squadra di Chivu ha ritrovato continuità e cercherà di allungare la striscia positiva. L’obiettivo è chiaro: conquistare la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, cancellando definitivamente le scorie dei ko con Udinese e Juventus. La squadra è in fiducia e davanti al proprio pubblico vuole confermarsi macchina da punti.

Qui Cremonese — La formazione di Nicola è una delle sorprese del campionato: non ha ancora conosciuto la sconfitta (2 vittorie e 3 pareggi) e arriva a Milano con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Reduce dall’1-1 col Como, la Cremonese torna a San Siro dopo la clamorosa impresa alla prima giornata contro il Milan. Spirito battagliero e organizzazione solida saranno le armi per tentare un nuovo colpo esterno.

I precedenti — Quello in programma sabato 4 ottobre a San Siro, sarà il settimo incontro ufficiale in Serie A tra Inter e Cremonese. Precedenti a senso unico con cinque affermazioni nerazzurre e un pareggio. L'ultima volta i padroni di casa si imposero 3-1 sulla formazione allora allenata da Massimiliano Alvini: a segno Correa, Barella e Lautaro Martinez; Okereke rese meno amaro il passivo.

Inter-Cremonese, le probabili formazioni — INTER (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Il pronostico di DDD — Inter favorita dai bookmakers, quotata a 1.22. Segno X a 6.50, mentre la possibile vittoria della Cremonese è offerta a 12.00. Alla luce dei precedenti a San Siro dei grigiorossi l'ipotesi Goal (quota 2,10) potrebbe essere plausibile, così come l'Over 2,5 (quota 1,50). Da valutare anche le combinazioni: Goal + Over 2,5 a 2.25 oppure l’alternativa più ambiziosa 1 + Goal a quota 2.75.

Inter-Cremonese, cosa scommettere —

Esito Finale 1 (quota 1.22)

Goal (quota 2,10)

Over 2,5 (quota 1,50)

Goal+Over 2,5 (quota 2,25)

Per i più temerari: 1+Goal (quota 2.75)