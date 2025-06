Chelsea-Los Angeles, Blues favoriti per l’esordio: segna sempre Palmer?

Chelsea e Los Angeles FC si affrontano nella prima giornata del Mondiale per club: le quote e il pronostico del match

Luca Paesano Redattore 15 giugno - 22:12

Dopo aver concluso la stagione con la vittoria della Conference League, il Chelsea vuole lasciare il segno anche al Mondiale per club. I Blues si preparano all’esordio di domani sera, alle ore 21:00, contro il Los Angeles FC nella cornice del Mercedes-Benz Stadium. Le due squadre cercano i primi punti per superare il Gruppo D, che si completa con Flamengo e Esperance Tunisi.

Chelsea-Los Angeles, tutto pronto per l’esordio — Il Chelsea arriva alla competizione con un ottimo stato di forma, avendo vinto 8 delle ultime sfide giocate in questa stagione. Tra queste spicca la finale di Conference League contro il Betis, battuto con una nettissima rimonta nell’ultima mezz’ora di gioco. Sotto la guida di Enzo Maresca, i Blues hanno ritrovato anche la qualificazione in Champions dopo due anni di assenza e hanno rilanciato le proprie ambizioni grazie ad un finale di stagione in crescendo, che presenta il Chelsea al mondiale con i migliori presupposti per poter fare bene.

Un po’ di alti e bassi invece per il Los Angeles FC in questo avvio di campionato, frutto di un rendimento quasi perfetto in casa ma molto più altalenante in trasferta. La squadra di Cherundolo si trova attualmente al quinto posto della Western Conference di MLS, con 26 punti dopo 16 giornate. Il Chelsea è sicuramente favorito, ma i Black and Gold non sono una formazione da sottovalutare. A disposizione del tecnico ci sono tante conoscenze del calcio europeo, a partire da Giroud e Lloris fino all’ex Sassuolo Marlon.

Chelsea-Los Angeles, le probabili formazioni delle due squadre — CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, E. Fernandez; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Jackson. All. Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Segura, Long, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Ordaz, Ebobisse, Bouanga. All. Cherundolo

Chelsea-Los Angeles, le quote e il pronostico di DDD — La vittoria del Chelsea appare l’esito più scontato per questo match secondo le agenzie di scommesse. L’1 si trova infatti a 1.25, la X è quotata a 6.00 ed il successo dell’LAFC sale invece fino a quota 10.00. Si prospetta una sfida divertente, con l’Over2,5 (quota 1.50) in grande vantaggio rispetto all’Under2,5 (quota 2.50). Grande equilibrio invece sulla proposta Goal/No Goal, entrambe offerte a 1.85.

Ci aspettiamo una partita aperta, con i Blues chiaramente favoriti nella valutazione finale: si potrebbe puntare sulla combo Multigol 2-4 casa + Multigol 0-1 ospite a quota 1.80. Molto invitante anche la giocata sul Chelsea in gol in entrambi i tempi, in tabella a 1.85. Inoltre, considerando lo straordinario rendimento, si può credere anche in Cole Palmer marcatore a quota 2.25.

Chelsea-Los Angeles, dove vedere il match in tv e in streaming — Chelsea e Los Angeles si sfideranno lunedì 16 giugno alle ore 21:00 nel match della prima giornata del Mondiale per Club. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, così come tutte le altre sfide del torneo, ma sarà visibile anche in tv in chiaro su Italia 1 grazie all’accordo siglato con Mediaset, che trasmetterà una partita al giorno sulle proprie reti. E dunque, il match potrà essere seguito anche in streaming, sia dall’app di DAZN che accedendo a Mediaset Infinity.