Duro colpo per il difensore, che all'83esimo minuto della gara di ritorno di Champions League contro il Psg ha subito un intervento duro da Hakimi, costringendolo a lasciare il campo.

Vincenzo Di Chio 18 marzo - 17:58

Il Chelsea ha vissuto una serata complicata nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. A peggiorare la situazione per i Blues, già privi di importanti giocatori nel reparto difensivo, è arrivato l'infortunio di Chalobah, uno dei pilastri della retroguardia. Il difensore inglese, vittima di un duro intervento del terzino del Psg Achraf Hakimi, ha lasciato il campo costringendo la squadra a completare l'incontro in dieci uomini, mettendo a dura prova la resistenza dei Londinesi.

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Un intervento che cambia la partita — All'83esimo minuto, Chalobah ha subito un contrasto particolarmente energico da parte di Hakimi, senza che l'arbitro decidesse di sanzionare il giocatore del Psg. L'impatto ha provocato subito dolore e ha costretto l'inglese a lasciare il terreno di gioco.

La sostituzione ha avuto un effetto immediato sul Chelsea, che si è ritrovato a giocare l'ultima parte della sfida con un uomo in meno, complicando ulteriormente i piani tattici del tecnico Rosenior. Dopo il triplice fischio finale, l'allenatore ha fatto sapere che la prima valutazione medica indica una grave distorsione alla caviglia. Il tecnico ha aggiunto che spera si tratti di un problema gestibile, poichè la squadra non può permettersi di perdere un altro difensore chiave in un momento cosi delicato e importante della stagione.

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Un duro colpo per Chalobah — La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che il Chelsea si presentava a questa sfida senza due dei suoi terzini titolari: Reece James e Malo Gusto. L'assenza contemporanea di tre giocatori chiave ha ridotto drasticamente le opzioni difensive e messo sotto pressione i rimanenti uomini in campo. Chalobah, oltre ad essere un elemento affidabile della retroguardia, aveva anche il compito di coordinare i movimenti difensivi, rendendo il suo infortunio un problema anche per il futuro della squadra londinese.

Al termine della gara, Chalobah ha condiviso su Instagram una storia in cui ha scritto: "Dio, tutto quello che posso dire è grazie. La mia caviglia dovrebbe essere rotta", mostrando anche un pizzico di ironia in un momento così delicato per lui e per i suoi compagni di squadra.

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