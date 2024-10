Chi è Ayyouub Bouaddi, il 17enne che giocherà titolare contro il Real Madrid

Ayyoub Bouaddi annunciato titolare contro il Real Madrid dall'allenatore del Lille Bruno Genesio. Storia, caratteristiche e paragoni del 17enne lanciato da Paulo Fonseca a 16 anni.

Gennaro Dimonte 1 ottobre - 19:04

Durante le conferenza stampa dell'allenatore del Lille Bruno Genesio, più di qualcuno avrà sentito il nome di Ayyoub Bouaddi. "Domani giocherà titolare", parole che hanno attenzionato tutti gli appassionati di calcio francesi e non solo. La curiosità di capire chi è questo ragazzo è grande ma la verità è che ormai non si tratta più di una sorpresa. Il tecnico transalpino ha deciso che lo schiererà in campo contro il Real Madrid del suo idolo Mbappé nel giorno in cui compirà 17 anni. Un bel regalo di compleanno per il classe 2007, già fulcro del centrocampo del club da inizio stagione.

Il giocatore francese più giovane in attività lanciato da Fonseca: chi è Bouaddi? — Prodotto del Lille sin da piccolo, Ayyouub Bouaddi è un centrocampista centrale dotato di un fisico imponente e un'ottima tecnica di base. Può giocare sia da mediano che da trequartista e la sua duttilità ha già conquistato l'allenatore Bruno Genesio. Lo dimostrano le cinque presenze del ragazzo, nei primi match di Ligue 1, e i 26 minuti giocati in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Sembra quasi tutto semplice e nella norma per un ragazzo lanciato nel 2023 dall'attuale allenatore del Milan Paulo Fonseca in Conference League contro lo Sturm Graz, casualmente sempre a ridosso del suo sedicesimo compleanno il 5 ottobre. Presenza da titolare, occhi stupiti dei tifosi avversari e posto in prima squadra definitivamente conquistato.

Record di Lamine Yamal superato e paragoni che iniziano ad arrivare per il ragazzo nativo di Senlis, una piccola cittadina dell'Alta Francia. Ed è proprio da lì che Ayyouub muove i suoi primi passi giocando per il Creil, società sportiva molto attenta alla crescita di giovani talenti. Caratteristiche che i francesi descrivono simili a quelle di Adrien Rabiot, tornato in Francia dopo l'esperienza alla Juventus. Strappo importante, giocate difensive di livello e propensione alla fase offensiva. Il suo primo banco di prova, il Real Madrid, è già alle porte a soli 17 anni ma il ragazzo non ha paura e ha già dimostrato di poter stupire tutti. Il Lille si ritrova un gioiellino fra le mani e non vede l'ora di poterlo mettere in mostra per tutto l'arco della stagione 2024-2025.