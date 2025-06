Precedenti e statistiche sono a favore della Seleccion, la cui vittoria viene pagata sotto il 2. Per un successo dei cileni le quote oscillano tra il 4.90 e il 5.50

Alessandro Stella 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 15:02)

I campioni del mondo in carica contro una nazionale in affanno da anni. Prima contro ultima del girone. Quello che una volta era un match che decideva le finali di Copa America ora è un triste testa-coda. Venerdì, ore 3 di notte italiane a Santiago, il disastratoCileospita la corazzataArgentina nella quindicesima giornata delle qualificazioni Conmebol per i Mondiali 2026. E i destini delle due squadre sono appunto già (quasi) definiti e molto diversi.

La Seleccion di Lionel Scaloni, prima nel gruppo con 31 punti raccolti in 14 gare è già qualificata alla prossima rassegna iridata. La Roja invece è ultima, a pari merito col Perù, con soli 10 punti. Gli uomini di Ricardo Gareca possono solo sperare di conquistare il settimo posto -occupato dal Venezuela e distante 5 punti- per giocarsi poi gli spareggi. Ma ormai mancano appena quattro partite: servirebbe un vero miracolo per evitare la terza mancata partecipazione ad un Mondiale.

Statistiche e precedenti: Argentina dominante, ma il Cile ha vinto le due uniche finali — Negli ultimi 365 giorni l'Argentina ha conquistato la sua sedicesima Copa America e in generale ha vinto 11 delle ultime 14 gare ufficiali (1 pari e 2 ko per il resto). Il Cile di contro invece ha raccolto un solo successo, contro il Venezuela lo scorso novembre, in 11 sfide. Dato impietoso che conferma il crollo di una nazionale un tempo rocciosa e di grande qualità.

I precedenti tra le due squadre sono impietosi. Considerando match ufficiali e amichevoli Argentina e Cile si sono affrontate 68 volte. L'Albiceleste si è imposta in ben 46 occasioni, i pareggi sono stati 19 e le vittorie della Roja appena 3. Di questi tre successi, solo uno è arrivato nei tempi regolamentari: 1-0 nell'ottobre 2008, qualificazioni Mondiali. Ma le altre due gare vinte sono scolpite nella storia del calcio cileno. Stiamo parlando del doppio trionfo nelle finali di Copa America 2015 e 2016. Entrambe le volte ai rigori.

Cile-Argentina, il pronostico di DDD: Albiceleste super favorita — Per quanto riguarda il pronostico non sembrano esserci dubbi. Tutti i principali siti di scommesse danno l'Argentina largamente favorita. Il segno 2 oscilla tra 1.70 e 1.80, mentre la vittoria del Cile paga fra 4.95 e 5.50. Anche il pareggio non è ritenuto affatto scontato: 3.40/3.50.

La vittoria della Seleccion è dunque il risultato più probabile. Unico elemento a favore della Roja può essere la maggiore necessità, rispetto agli avversari, di conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. Tuttavia il divario tra le due compagini appare molto netto e non si esclude nemmeno un ampio divario di reti realizzate, a favore degli uomini di Scaloni.