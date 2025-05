E’ morto Luis Galván, campione del mondo nel 78′ con l’Argentina

Simbolo di un'epoca, un vero e proprio guerriero in campo che ha fatto sognare tantissimi argentini. L'ex calciatore è morto nella serata di ieri

Lutto in Argentina, è morto Luis Galván per una polmonite

Il decesso dell'ex difensore è stato reso noto da Infobae con questo comunicato: "Addio, Luis. Comunichiamo con grande tristezza la scomparsa di Luis Adolfo Galván, emblema del Club e Campione del Mondo con la Nazionale Argentinanel 1978. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento ed eleviamo le nostre preghiere per il suo eterno riposo", ha scritto sui suoi social network la squadra Talleres di Cordoba, dove "el Negro" com'era soprannominato è da sempre un idolo, avendo disputato 503 incontri in 17 stagioni ed essendo il calciatore che ha indossato più volte la maglia del club".