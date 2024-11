Scandalo Arturo Vidal: indagato per violenza sessuale in Cile

L'indagine

VINA DEL MAR, CILE - 27 GENNAIO: Arturo Vidal del Colo Colo gesticola durante la partita tra Everton e Colo Colo nell'ambito della Copa ViÒa 2024 all'Estadio Sausalito il 27 gennaio 2024 a Vina del Mar, Cile. (Foto di Marcelo Hernandez/Getty Images)

Le forze dell’ordine, immediatamente mobilitate, hanno avviato l’indagine con l’aiuto delle unità specializzate OS9 e Labocar dei Carabineros. Sebbene il prefetto Gerardo Aravena abbia dichiarato esserci "una denuncia per un reato di connotazione sessuale che avrebbe colpito una donna adulta in un locale notturno di Vitacuras", al momento nessuno degli atleti è stato arrestato o formalmente accusato. Nel caso specifico, Vidal, chiamato in commissariato per un controllo d’identità, è stato brevemente trattenuto prima di essere rilasciato senza accuse. Secondo alcune fonti locali, l'ex stella di Juventus e Inter avrebbe anche tentato di evitare un posto di blocco con alcuni compagni, arrivando in commissariato in stato di ebbrezza. La situazione getta ombre sulla sua carriera e minaccia di offuscare ulteriormente la sua reputazione, mentre si attendono con gli sviluppi di un caso che al momento non vede penalmente coinvolto nessuno.