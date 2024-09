Cile, la critica di Vidal dopo il ko con la Bolivia: 'Sono senza parole...'

Il 37enne centrocampista cileno ex Inter e Juventus, oggi in forza al Colo-Colo, ha criticato alcune decisioni del ct Ricardo Gareca che non lo ha convocato per le gare contro Argentina e Bolivia

Davide Capano Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 09:00)

Il Cile non riesce ancora a trovare la sua strada. Nonostante il cambio di allenatore, la squadra è ancora in caduta libera. Sotto la guida di Ricardo Gareca, la Roja è rimasta senza vittorie per cinque partite ufficiali, comprese due sconfitte di fila.

Cile, parola a Vidal — Il passo falso in casa con la Bolivia, dopo quello con l'Argentina, ha spinto uno dei giocatori storici del Cile, Arturo Vidal, a criticare la Nazionale, in particolare il ct. "Re Arturo", infatti, ha messo in discussione alcune decisioni di Gareca e sostiene che l'allenatore argentino non sa per cosa sta giocando.

Cile, Arturo Vidal con la maglia del Colo-Colo (Foto di Marcelo Hernandez/Getty Images)

"Senza parole, mi fa molto male, non ha senso perdere così, essere, come siamo, con dei giocatori, ma non so, è difficile per me. Non capisco le decisioni, lo rispetto perché è l'allenatore, ma non capisco l'approccio, non capisco per cosa stiamo giocando", ha dichiarato l'ex centrocampista di Inter e Juventus. A riportarlo è record.com.mx.

Ancora Arturo — Nonostante le critiche al tecnico, Vidal ha aggiunto che le scarse prestazioni sono dovute alla stampa locale che ha ostacolato il cammino di diversi commissari tecnici, causando l'incapacità della Nazionale di rimettersi in carreggiata.

"È colpa della stampa, hanno licenziato tanti allenatori senza senso, hanno tagliato percorsi che potevano essere buoni, Gareca si è messo in un cammino molto difficile", ha concluso il 37enne ora in forza al Colo-Colo.