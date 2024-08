Partita accesa ed intensa doveva essere e così è stata. Il Clásico del Cobre ha regalato emozioni a non finire, dal primo all'ultimo minuto. Il derby del rame tra Cobresal e Cobreloa è finito con la vittoria dei "mineros " arrivata all'ultimo respiro grazie ad un autogol.

Incredibile beffa per gli " zorros " che avevano trovato il gol del momentaneo 2-2 al 93' dopo essere passati sotto un minuto prima. Un susseguirsi di ribaltoni che ha acceso ancor di più il finale di un derby giocato ad alta intensità.

Il Clásico del Cobre al Cobresal: vittoria per 3-2 contro il Cobreloa all'ultimo respiro

Cobresal e Cobreloa erano divise da due punti in classifica prima di affrontarsi nel Clásico del Cobre, gara valida per la diciottesima giornata della Primera Division cilena. I padroni di casa di El Salvador avevano un disperato bisogno di tre punti per uscire dalla zona retrocessione.