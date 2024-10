Rispetto a Fonseca, il tecnico del Brugge non svela la formazione in anteprima, ma sa come può impensierire il Diavolo: "Dobbiamo essere intelligenti e pazienti, vogliono creare spazi e noi non dobbiamo cadere in quella trappola come accaduto con il Dortmund. Domani dovrebbe essere meglio di così. Difficile mantenere sempre la testa, ma dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo costruito. Bisogna usare i momenti giusti per fare le nostre scelte”.