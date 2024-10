Fonseca: “Leao titolare contro il Brugge”. Poi annuncia l’intera formazione

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Brugge. Le sue dichiarazioni su Leao.

Enrico Pecci 21 ottobre - 15:59

Dopo Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan di Fonseca scende in campo in Champions League per la prima volta con i favori del pronostico. I rossoneri, reduci da due sconfitte nei primi due turni, non possono sbagliare a San Siro. Ne ha parlato anche l'allenatore portoghese nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Fonseca pre Milan-Brugge: "Sarà importante ma non decisiva" — Fonseca ha analizzato così le prime due partite: "Liverpool e Bayer Leverkusen sono tra le più forti d’Europa, ma sono state due partite diverse. In difficoltà coi Reds, benissimo nel secondo tempo in Germania. Dobbiamo continuare a crescere e vincere se vogliamo proseguire nella competizione. Il nostro obiettivo in Champions? Non penso al futuro, a lungo termine, ma dobbiamo solo pensare a domani senza fare grandi conti".

Poi gli annunci su Leao e Theo Hernandez: "Rafa giocherà titolare come Theo Hernandez. Theo capitano? Ci penso. Da entrambi mi aspetto ciò che attento dagli altri, ovvero che facciano il massimo perché il Milan vinca".

Milan-Brugge, Fonseca annuncia la formazione titolare — Anche Fonseca, in conclusione, ha voluto annunciare con un giorno di anticipo le sue scelte di formazione. Ecco l'undici per la sfida casalinga contro il Brugge: "Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Morata". Il Milan vuole cominciare a fare punti anche in Champions League.