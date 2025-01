L'allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen, ha parlato alla vigilia dell'attesissimo derby di Belgio contro l'Anderlecht.

Luca Paesano Redattore 11 gennaio - 16:57

È la vigilia del De Klassieker in Belgio, uno dei match senza alcun dubbio più attesi della stagione. Domani, alle ore 18:30, l’Anderlecht ospita il Club Brugge per la ventunesima giornata di campionato. Allo Stadio Constant Vanden Stock si affrontano le due squadre più vincenti del paese, rispettivamente terza e seconda in classifica, separate da ben 8 punti. L’allenatore del Brugge, Nicky Hayen, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

Anderlecht-Club Brugge, Hayen in conferenza stampa — “Non ci interessa l'Anderlecht, ma del nostro gioco. Vogliamo mantenere la nostra serie di imbattibilità il più a lungo possibile”, ha dichiarato il tecnico dei blauw en zwart, suonando la carica in vista della super sfida di domani. Si tratterà del 188esimo confronto nella storia della Jupiler Pro League, teatro di una rivalità che, tra le due formazioni, va avanti da più di 50 anni. Da quando, cioè, il Club Brugge cominciò a battagliare con costanza per i vertici della classifica ed iniziò ad intaccare il dominio dell’Anderlecht.

Il Club Brugge è imbattuto da 15 partite di fila considerando tutte le competizioni. Una serie di risultati positivi iniziata proprio dal successo del match di andata contro l'Anderlecht, il 27 ottobre: “Se può continuare questa serie di vittorie? Credo semplicemente che stiamo facendo un ottimo lavoro e siamo sulla strada giusta. Siamo in un buon periodo e vogliamo proseguire così. Abbiamo fiducia e crediamo nelle nostre possibilità".

Hayen sull'imbattibilità del Brugge: "Siamo più maturi" — Sono passati due mesi e mezzo dalla sfida dello Stadio Jan Breydel, e da allora il Club Brugge non si è mai fermato. Nicky Hayen ha parlato con orgoglio dei progressi che vede fare giorno dopo giorno dai suoi calciatori: "Giochiamo a calcio in modo più maturo. I compiti vengono svolti bene, i ragazzi stanno rispondendo molto bene, e ovviamente anche il fattore fortuna gioca un ruolo, quindi non dovremmo essere sciocchi a riguardo. Non bisogna lasciare nulla al caso".

Tuttavia, sarebbe una grossa ingenuità sottovalutare l’impegno di domani. Anche perché, per l’occasione, Nicky Hayen non avrà tutta la sua rosa a disposizione. Joaquin Seys non sarà disponibile domenica e Romeo Vermant è in dubbio per un affaticamento muscolare accusato negli ultimi giorni. Joel Ordonez, assente dagli allenamenti all'inizio di questa settimana, dovrebbe invece tornare regolarmente a disposizione.

Hayen ci tiene a mantenere alta la concentrazione dei suoi, chiamati ad un doppio impegno per nulla semplice. Dopo la trasferta di domani a Bruxelles, in casa dell’Anderlecht, il Club Brugge dovrà poi vedersela mercoledì, nell’andata della semifinale di Coppa di Belgio, contro il Genk. “Avremo bisogno di tutti", dice l'allenatore Nicky Hayen. "Domani sarà una partita dura contro l'Anderlecht, e poi ne avremo un’altra altrettanto complicata contro il Genk. Ma sono fiducioso, credo molto nei ragazzi e nel lavoro che stiamo facendo. Sappiamo con cosa abbiamo a che fare".