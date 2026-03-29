L'incontro tra due grandi selezioni dei rispettivi continenti è anche un assaggio del Mondiale che inizierà a giugno

Jacopo del Monaco 29 marzo - 09:08

Tra le partite che nel corso della giornata odierna andranno in scena figura anche quella tra la Colombia e la Francia. Le due selezioni, infatti, non si affronteranno in una partita di un torneo ufficiale bensì in un'amichevole. Così come tante altre Nazionali, anche colombiani e francesi hanno organizzato due amichevoli per prepararsi al meglio in vista del Mondiale che avrà inizio nel mese di giugno. La partita comincerà alle ore 21:00 di questa sera presso il Northwest Stadium che si trova nella città statunitense di Landover. In attesa del fischio d'inizio della gara, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due Nazionali.

Colombia-Francia, i precedenti tra le due selezioni — La Colombia ha come commissario tecnico l'argentino Nestor Lorenzo ed al Mondiale giocherà nel Girone K dove affronterà l'Uzbekistan, il Portogallo ed una tra la Giamaica e la Repubblica Democratica del Congo. Due giorni fa, La Tricolor ha giocato un'amichevole contro la Croazia e ha perso 1-2 ad Orlando. La Francia allenata da Didier Deschamps, dal canto suo, è nel Girone I della massima competizione intercontinentale e sfiderà il Senegal, la Norvegia ed una Nazionale tra Bolivia ed Iraq. Tra giorni fa, i transalpini hanno vinto 1-2 contro il Brasile di Carlo Ancelotti.

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Quello di questa sera sarà il quinto incontro tra colombiani e francesi. La prima sfida tra le due Nazionali risale ad un'amichevole disputata nel mese di giugno del 1972 con la Francia che ha vinto 3-2: dopo aver subito il gol di Hernando Piñeros, i Bleus hanno rimontanto grazie alla doppietta di Charly Loubet e la rete di Marc Molitor, mentre al minuto 80 Orlando Mesa ha accorciato le distanza. Nel giugno del 2003 ha avuto luogo il secondo match tra Coqs e Cafeteros durante la fase a gironi dell'ormai estinta Confederations Cup. La Francia, in quell'occasione, ha vinto di misura col rigore di Thierry Henry.

Cinque anni più tardi, le due Nazionali hanno giocato contro in un'altra amichevole. Così come cinque anni prima, anche in questo caso i francesi hanno vinto grazie ad un calcio di rigore ma, in questo caso, l'ha segnato Franck Ribery. L'ultima volta che francesi e colombiani hanno giocato contro risale all'amichevole del marzo 2018. In quell'occasione la Colombia ha vinto 2-3. Dopo il doppio vantaggio transalpino firmato Olivier Giroud e Thomas Lemar, i Cafeteros hanno conquistato la vittoria grazie alle reti di Luis Muriel, Radamel Falcao e Juan Quintero.