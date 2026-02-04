Colpo di scena a Istanbul: la FIFA sblocca N’Golo Kanté al Fenerbahçe

Il centrocampista francese N'Golo Kanté torna nel calcio europeo. Il giocatore ha firmato ufficialmente un contratto con il Fenerbahçe nella tarda serata di ieri. La notizia arriva dopo ore di grande incertezza per i tifosi turchi, ma alla fine il club di Istanbul può accogliere tre le sue fila il campione del mondo di trentaquattro anni.

Secondo le indiscrezioni trapelate dalla stampa sportiva turca, in particolare dal quotidiano Fanatik e da TRT Spor, N'Golo Kanté percepirà uno stipendio base di circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Questa operazione rende Kanté uno dei calciatori più pagati nella storia del calcio turco, a testimonianza del grande sforzo economico profuso dal Fenerbahçe per riportarlo in Europa.

Un giallo burocratico risolto dalla FIFA

Il trasferimento sembrava inizialmente fallito per un errore tecnico dell'Al-Ittihad. Il club saudita ha inserito dati sbagliati nel sistema informatico della FIFA. Questo intoppo ha bloccato l'operazione durante la chiusura del mercato arabo. Kanté ha esercitato una forte pressione sulla sua dirigenza per sbloccare la situazione.