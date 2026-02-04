Il centrocampista francese N'Golo Kanté torna nel calcio europeo. Il giocatore ha firmato ufficialmente un contratto con il Fenerbahçe nella tarda serata di ieri. La notizia arriva dopo ore di grande incertezza per i tifosi turchi, ma alla fine il club di Istanbul può accogliere tre le sue fila il campione del mondo di trentaquattro anni.
Ufficiale
Colpo di scena a Istanbul: la FIFA sblocca N’Golo Kanté al Fenerbahçe
Secondo le indiscrezioni trapelate dalla stampa sportiva turca, in particolare dal quotidiano Fanatik e da TRT Spor, N'Golo Kanté percepirà uno stipendio base di circa 8,5 milioni di euro netti a stagione. Questa operazione rende Kanté uno dei calciatori più pagati nella storia del calcio turco, a testimonianza del grande sforzo economico profuso dal Fenerbahçe per riportarlo in Europa.
Un giallo burocratico risolto dalla FIFA—
Il trasferimento sembrava inizialmente fallito per un errore tecnico dell'Al-Ittihad. Il club saudita ha inserito dati sbagliati nel sistema informatico della FIFA. Questo intoppo ha bloccato l'operazione durante la chiusura del mercato arabo. Kanté ha esercitato una forte pressione sulla sua dirigenza per sbloccare la situazione.
Il calciatore ha persino saltato l'allenamento di martedì per forzare la mano. I legali del Fenerbahçe hanno lavorato duramente per risolvere il problema burocratico. La FIFA ha infine dato il via libera definitivo al trasferimento internazionale. Questa decisione permette al francese di vestire la maglia giallobù immediatamente.
Obiettivo Mondiale per Kanté—
Il giocatore vuole mantenere la massima forma fisica per la prossima Coppa del Mondo. Il tecnico Didier Deschamps, da sempre un suo grande estimatore, osserva con grande attenzione il rendimento del suo mediano. La nazionale francese conta molto sulla sua esperienza per il torneo americano. Kanté. oltre alla gare del campionato turco, tornerà ad assaporare l'erba verde dei campi europei nella doppia sfida di Europa League contro il Nottingham Forest.
Il centrocampista ha dimostrato grande integrità atletica durante la sua esperienza in Arabia. Kanté ha vinto il titolo nazionale saudita insieme a Karim Benzema nel 2025. Ora il Fenerbahçe offre al giocatore una vetrina competitiva di altissimo livello. I tifosi di Istanbul attendono con impazienza il suo debutto ufficiale sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA