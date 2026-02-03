N'Golo Kanté intende trasferirsi al Fenerbahce e sta spingendo perché la sua partenza dall'Arabia Saudita si concretizzi il prima possibile

Francesco Lovino Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 20:32)

Non bastavano le voci su Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Anche i petrodollari sauditi a volte sembrano non essere convincenti per difendere la causa della propria squadra. È il caso di N'Golo Kanté che, a 34 anni, punta a confermarsi in un campionato ancora competitivo quale quello turco.

Kanté e la voglia della Turchia — Ha scelto la via polemica per forzare il trasferimento al Fenerbahce. N'Golo Kanté è solo l'ultimo caso di calciatori rimasti scontenti nel club di appartenenza e desiderosi di cambiare aria. Certificati medici per mascherare presunti infortuni stavolta non sono serviti. È bastato al centrocampista francese non presentarsi al ritiro degli allenamenti. Ricordiamo come il suo attuale club è l'Al Ittihad allenato da Sergio Conceicao, reduce da un trascorso poco felice al Milan.

Da giorni si parla dell'imminente trasferimento al Fenerbahce che però, al momento, non sembra proprio sbloccarsi. Il mercato in Turchia chiuderà i battenti il prossimo 6 di febbraio, dunque qualche giorno di tempo ci sarebbe ancora. Eppure rimangono le difficoltà nel finalizzare la cessione. Se il connazionale Benzema pare sia stato "accontentato" con un ricchissimo contratto firmato con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, resta da capire se la stessa sorte capiterà a N'Golo Kanté.

I motivi dietro l'affare saltato (per ora) — Proprio il 6 febbraio l'Al Ittihad di Conceicao giocherà contro l'Al Nassr dell'altrettanto polemico Cristiano Ronaldo e la sfida potrebbe non vedere protagonista N'Golo Kanté.

A onor del vero, il trasferimento pareva cosa fatta e concordata. È stato proprio il Fenerbahce ad accusare il calciatore di aver fatto venir meno la parola data, non inviando i documenti necessari ai fini della trattativa di calciomercato. L'Al Ittihad, tra l'altro, sarebbe irritato dal fatto che, laddove partisse Kanté, non avrebbe possibilità di tesserare il suo sostituto, rimanendo sguarnita di alternative a centrocampo.

Si tenga anche conto del fatto che a rimanere ingabbiato nel proprio club è stato anche quel En-Nesyri sedotto e poi abbandonato dalla Juventus, tra le altre. L'ex Siviglia, infatti, avrebbe dovuto compiere il percorso inverso lasciando Istanbul e passando ai sauditi. Al momento è tutto in stand-by.