Dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dei gialloneri perché considerata ridicola, l'ex Real Madrid ha deciso di firmare per l'attuale capolista della Saudi Pro League

Jacopo del Monaco 3 febbraio - 10:43

Karim Benzema continuerà a giocare in Arabia Saudita ma con la maglia dell'Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi. Il vincitore del Pallone d'Oro nel 2022, infatti, ha lasciato l'Al-Ittihad a causa della proposta di rinnovo fatta dai detentori della Saudi Pro League. L'attaccante, però, l'ha ritenuta insufficiente decidendo anche di mettersi da solo fuori rosa. Il suo contratto coi sauditi scadeva a fine giugno e, secondo diverse fonti giornalistiche, avrebbe voluto uno stipendio simile a quello di Cristiano Ronaldo, che gioca nell'Al-Nassr. Alla fine, il centravanti transalpino ha deciso di lasciare i gialloneri, che l'hanno ceduto all'Al-Hilal. Con la sua nuova squadra, Benzema potrà lottare per vincere il secondo campionato saudita della sua incredibile carriera.

Benzema firma per l'Al-Hilal: il comunicato ufficiale — Dopo gli anni in patria con l'Olympique Lione, con il quale ha vinto per ben quattro stagioni di fila la Ligue 1, Benzema ha iniziato la sua avventura in Spagna nel 2009, per la precisione col Real Madrid. Con la camiseta blanca, il classe 1987 ha scritto pagine di storia del calcio a suon di gol e titoli vinti. Tra questi, possiamo menzionare le cinque Champions League vinte. Il 2022 è stato il suo anno grazie ai trionfi in Liga e nella massima competizione europea, vincendo in entrambi i casi il titolo di capocannoniere per poi chiudere l'anno portando a casa un meritatissimo Pallone d'Oro, il primo della sua carriera.

Terminata la sua esperienza nella capitale spagnola, Benzema cambia continente e firma per i sauditi dell'Al-Ittihad, con cui ha vinto la scorsa edizione della Saudi Pro League ed anche della coppa nazionale. Tuttavia, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dei gialloneri, il francese ha deciso di cambiare squadra, restando sempre in Arabia Saudita ma con la maglia dell'Al-Hilal. Il classe 1987 ha firmato un contratto che lo legherà al club allenato da Inzaghi fino al prossimo anno. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"L'Al-Hilal Club Company, guidata da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha ingaggiato la stella francese Karim Benzema per rappresentare la prima squadra di calcio per un anno e mezzo a parametro zero.

Benzema è considerato uno dei giocatori più importanti al mondo. Ha contribuito alla vittoria di 34 titoli con i club che ha rappresentato. Tra questi, cinque Mondiali per Club, cinque UEFA Champions League e quattro titoli della Liga col Real Madrid. Ha anche vinto quattro volte la Ligue 1 col Lione. Benzema ha giocato 97 partite con la nazionale francese, vincendo la UEFA Nations League e partecipando alla Coppa del Mondo. A livello individuale, ha vinto il Pallone d'Oro e il premio UEFA Best Player in Europe, oltre ad essere stato capocannoniere di numerose competizioni internazionali".