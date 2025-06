Conference League, Drogheda United escluso per la multiproprietà

"Il risultato ci ha spezzato il cuore. Sappiamo che questa decisione causerà dolore e frustrazione in tutta la nostra comunità. Non solo per la decisione in sé, ma perché sappiamo quanto questo significhi per tutti coloro che sono legati al Drogheda United. Sappiamo quanto questa squadra abbia lottato per guadagnarsi un posto nella competizione europea. Sappiamo quanto sarebbe stata importante questa opportunità, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche emotivo per i nostri giocatori, il nostro staff e la nostra comunità. Non siamo d'accordo con questa decisione. Crediamo che sia ingiusta. Le regole dovrebbero proteggere le opportunità, non impedirle. Soprattutto per i club come il nostro, che lottano ogni giorno per superare il proprio peso. Tuttavia, ci assumiamo la responsabilità. E ci dispiace. Ma se da un lato siamo addolorati, dall'altro ci sentiamo più forti. Non lasceremo che questa battuta d'arresto ci definisca. Al contrario, la useremo come carburante. Il nostro club non ha mai ricevuto nulla in mano e ci siamo guadagnati ogni centimetro grazie alla grinta, alla resistenza e alla determinazione".