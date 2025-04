Copenaghen-Brondby: numeri e statistiche del pazzo derby danese

Copenaghen-Brondby è sempre sinonimo di strani numeri, statistiche in controtendenza con la classifica ed esiti tutt'altro che scontati

Gennaro Dimonte 11 aprile - 20:44

Copenaghen-Brondby non è mai una partita come le altre per quanto riguarda i numeri e non solo, soprattutto in Danimarca. Il derby tra due città vicine è un mix di culture che si intrecciano sugli spalti e sul terreno di gioco, dando il via a match infuocati e spesso sfociati in episodi di violenza. Ora i club tornano ad affrontarsi, dopo la regular season, nei playoff per il titolo e un posto nelle coppe europee. Appuntamento a domenica 13 aprile alle 14 al Parken Stadion di Copenaghen.

Copenaghen-Brondby, i numeri in stagione — Con 47 punti, i Loverne(Leoni) sono al primo posto e comandano i Championship playoff grazie alle due sconfitte consecutive del Midtjylland. Con 40 reti, sono la penultima squadra di questa seconda fase per pericolosità in zona offensiva. Ciò che preoccupare le squadre avversarie è la solidità in difesa e i contropiedi feroci dei ragazzi allenati da Jacob Neestrup. Solo 24 i gol subiti in altrettanti match, a dimostrazione della grande forza di questo team.

Gialloblù indietro nella lotta per il titolo ma assolutamente in corsa per i playoff di Conference League. Con 39 punti occupano la terza posizione in coabitazione con l'Aarhus. Contrariamente ai rivali, per i ragazzi della periferia di Copenaghen è l'attacco la miglior arma: ben 46 gol. 33 invece quelle subite dal club in stagione.

L'attaccante del Brondby Mathias Kvistgaarden è il secondo marcatore più prolifico del campionato con 13 reti, Elyounoussi dall'altro lato ha collezionato 7 gol e 6 assist.

I precedenti di questo derby: vincono quasi sempre le squadra fuori casa — Per prevedere il risultato di questo tipo di match non basta guardare la classifica. I precedenti degli ultimi 8 anni dicono 14 vittorie del Copenaghen, 8 del Brondby e 7 pareggi. I recenti trofei vinti dalla squadra della capitale hanno sicuramente influito sulle statistiche tra queste due squadre.

C'è però una curiosità: nelle dieci partite giocate dal 2022 al 2025, solo in un'occasione ha vinto il team casalingo. E si tratta proprio del precedente della stagione corrente, esattamente il 3-1 al Parken dell'1 settembre 2024. Dopodichè è stato un susseguirsi di colpi in trasferta intervallati da qualche pareggio. Ben due i successi del Brondby nel 2024 tra campionato e coppe, uno invece per il Copenaghen.

Altro dato curioso: in tutti i match che non sono finiti X si sono viste almeno tre gol ed entrambe le squadre hanno segnato. Tutti i pareggi dei dieci match in questione sono terminati 0-0. Se dovessimo quindi trovare una parola esatta per pronosticare questo derby ci verrebbe da dire: imprevedibilità.