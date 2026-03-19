derbyderbyderby calcio estero Coppa d’Africa, Koulibaly prende posizione: “Il trofeo è qui e non andrà da nessuna parte”

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Coppa d’Africa, Koulibaly prende posizione: “Il trofeo è qui e non andrà da nessuna parte”

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L'ex giocatore del Napoli, tramite alcune storie sul suo profilo instagram, ribadisce di considerarsi campione d'Africa nonostante la scelta della CAF di consegnare il titolo al Marocco.
Vincenzo Di Chio
Vincenzo Di Chio

La recente edizione dellaCoppa d'Africa è stata segnata da grandi polemiche. Sul campo, il Senegal aveva vinto il trofeo, ma successivamente la CAF (Federazione Calcistica Africana) ha accolto un ricorso del Marocco, e ha deciso di assegnare, in modo del tutto sorprendente, il trofeo alla squadra Nordafricana. Nonostante questa decisione, i giocatori senegalesi non hanno nascosto il loro disappunto, e in particolare il capitano Kalidou Koulibaly, difensore dell'Al-Hilal, ha voluto far sentire la sua voce in maniera chiara e diretta.

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DOHA, QATAR - NOVEMBRE 29: Kalidou Koulibaly del Senegal esulta dopo aver segnato il secondo gol della suq squadra al  FIFA World Cup Qatar 2022 nel match tra  Ecuador e Senegal al Khalifa International Stadium in  Novembre 29, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

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Senegal, Koulibaly difende il titolo

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Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Koulibaly ha ribadito la propria posizione e quella della squadra: il trofeo conquistato sul campo appartiene al Senegal e resterà simbolicamente con loro. Il difensore ha sottolineato che il riconoscimento non è un regalo, ma il frutto di un vero successo sportivo:

"Rispetto per i campioni, questo trofeo non è un regalo, è un successo. Possono guardarlo, io me lo tengo stretto. La coppa è qui e non andrà da nessuna parte. Questo va oltre un solo Paese, grazie per la vostra comprensione".

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Con queste parole, l'ex difensore del Napoli ha voluto ribadire il valore della vittoria ottenuta sul campo, difendendo l'onore della nazionale senegalese. Nonostante la decisione della CAF, il messaggio del capitano evidenzia la volontà dei giocatori di mantenere viva la loro conquista e il rispetto per i sacrifici fatti durante la competizione.

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