La recente edizione dellaCoppa d'Africa è stata segnata da grandi polemiche. Sul campo, il Senegal aveva vinto il trofeo, ma successivamente la CAF (Federazione Calcistica Africana) ha accolto un ricorso del Marocco, e ha deciso di assegnare, in modo del tutto sorprendente, il trofeo alla squadra Nordafricana. Nonostante questa decisione, i giocatori senegalesi non hanno nascosto il loro disappunto, e in particolare il capitano Kalidou Koulibaly, difensore dell'Al-Hilal, ha voluto far sentire la sua voce in maniera chiara e diretta.