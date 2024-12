Il Pachuca, nella semifinale di Coppa Intercontinentale FIFA, vince ai calci di rigore contro i campioni d’Africa dell’Al-Ahly e si qualifica per la finalissima contro il Real Madrid. Il tutto, in attesa del Mondiale per Club in estate...

Il Pachuca, nella semifinale di Coppa Intercontinentale FIFA, vince ai calci di rigore contro i campioni d'Africa dell'Al-Ahly e si qualifica per la finalissima contro il Real Madrid. Il tutto, in attesa del Mondiale per Club in estate che rivoluzionerà questo format, giunto al termine.

Coppa Intercontinentale FIFA, il Pachuca vola in finale — Sfida tesissima, allo Stadium 974 in Qatar, quella di semifinale di Coppa Intercontinentale FIFA fra il Pachuca, club messicano, e l'Al-Ahly, campione in carica della Champions League africana. Un match bloccato, anzi bloccatissimo, che si è deciso soltanto ai calci di rigore dove a trionfare sono stati i centroamericani che, nella finale secca, sfideranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti per il trofeo.

⌚️ MF | 🌪️ PACHUCA 0(6)-0(5) Al-Ahly 🦅

¡SE ACABÓ! Después de una cardiaca tanda de penales nos imponemos y VAMOS POR LA COPA INTERCONTINENTAL.

¡ESTE ES EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA DE LA BELLA AIROSA!#PachucaParaElMundo🤍💙 | #PachucaAlAhlypic.twitter.com/XC3ItR1a5P

— Club Pachuca (@Tuzos) December 14, 2024

Appena 8 tiri in porta fra le due squadre nei 120 minuti che hanno poi portato alla lotteria dei calci di rigore. Una gara contraddistinta dalla tensione e dalla paura di perdere che ha premiato, soltanto ai penalty, il club messicano. Dal dischetto, i più quotati Salomon Rondon e Borja Baston, giocatori del Pachuca, hanno subito sbagliato a differenza dei due rigoristi avversari, freddissimi e in grado di portare in vantaggio 2-0 l'Al-Ahly nella lotteria. Partita che sembra quindi indirizzata per gli egiziani che, però, dopo aver trasformato anche il terzo calcio di rigore, subiscono un clamoroso blackout e sbagliano sia il quarto che il quinto tiro dal dischetto. Fatali per la squadra di Koller gli errori di Kahraba e Kamal che portano il match a tirare ad oltranza. Due turni con gol per entrambe le squadre fino ad arrivare all'ottavo giro dagli undici metri. Fabel Gil è freddo e batte il portiere avversario, mentre Abdelfattah fallisce la sua chance e condanna l'Al-Ahly alla sconfitta.

Sarà quindi il Pachuca a sfidare il Real Madrid nella finale Intercontinentale in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 18:00 italiane per quella che sembra una gara praticamente proibitiva per i centroamericani contro il colosso Blanco che, però, in questa stagione non ha iniziato al meglio nelle varie competizioni. Il teatro della gara sarà il Lusail Stadium, uno degli impianti di maggior pregio e livello del Qatar, ultimo paese ad ospitare i mondiali di calcio nel 2022.