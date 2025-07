Córdoba, l’ex presidente Jesus León condannato a 6 anni e 9 mesi di carcere

Tra i vari motivi della condanna alla prigione, uno riguarda proprio il saccheggio del suo ex club

Jacopo del Monaco 8 luglio - 18:02

Sembrano non finire i guai che circondano l'ex presidente del CórdobaJesus León. L'imprenditore di Montoro, con tutti i capi di accusa che gli sono stati imputati nel corso degli ultimi anni, ha ricevuto condanne per un totale di quasi 11 anni di carcere.

Il saccheggio del Córdoba da parte di Jesus León Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca e dal sito ABC de Córdoba, la Seconda Sezione del Tribunale Provinciale della città dell'Andalusia ha condannato a 6 anni e 9 mesi di carcere Jesus León per il "saccheggio" della squadra di cui era presidente. Questo caso riguardava l'appropriazione indebita di fondi del club per profitto personale. Ciò portò alla vendita del club ad una nuova società che porta il nome di Unión Futbolística Cordobesa, il cui proprietario è Infinity, fondo d'investimento della famiglia reale del Bahrain. Sempre in merito al caso del "saccheggio", Jesus León è stato invece assolto dall'accusa di riciclaggio di denaro.

Gli altri casi dell'ex presidente Un altro caso per cui León ha ricevuto una condanna di 4 anni di prigione è quello chiamato "Chalet". In questo caso è stato coinvolto anche Carlos González, altro ex presidente del Córdoba. I capi d'accusa riguardano l'utilizzo dei fondi del club per la ristrutturazione di una villa a Madrid. Per il Tribunale, nel febbraio del 2014 González ideò un piano elaborato per occultare l'uso dei fondi del Córdoba.

Altro caso che riguarda Jesus León è quello "Contest": l'ex presidente del Córdoba, lo scorso anno, ha ricevuto una multa pari a 3 milioni di euro ed una squalifica di 3 anni per aver gestito male il club. Infine, c'è il caso "Prestito" che è ancora in corso e riguarda, come dice il nome stesso, un prestito non pagato dall'ex presidente biancoverde. Ad aprile il processo per quest'ultimo caso ha avuto il suo svolgimento e la Procura ha chiesto una condanna di 2 anni e mezzo a León e sua moglie, Isabel Madueño.