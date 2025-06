Kang-in Lee difende la squadra: “Critiche sproporzionate ci colpiscono. Abbiamo bisogno di sostegno, non di divisioni”. Ma il passato del CT Hong Myung-bo pesa come un macigno: nel 2014 uscì ai gironi

Hong Myung-bo, il CT sudcoreano contestato

Hong Myung-bo è stato scelto lo scorso anno dopo l’esonero di Jürgen Klinsmann, e nonostante abbia raggiunto l’obiettivo senza mai perdere, il suo passato pesa come un macigno. Nel 2014, alla guida della nazionale ai Mondiali in Brasile, Hong era stato duramente contestato per l’eliminazione nella fase a gironi. Una ferita mai del tutto rimarginata per parte della tifoseria, che da allora non ha più dimenticato.