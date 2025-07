Le coreografie sono essenziali, ma funzionano. Niente sovraccarichi visivi: solo messaggi netti, colori istituzionali, striscioni che sembrano affermazioni di principio. Come quel “BLUE WHITE AND GOLD” disteso su tutto il settore. L’atmosfera allo stadio è organizzata, pulita, quasi da evento corporate – se non fosse per l’occasionale flare e per il pathos infuocato del derby El Tráfico contro il LAFC. È una tradizione ordinata, solida, dove il tifo sembra dire: “Noi siamo arrivati per primi. E non abbiamo bisogno di urlarlo”.