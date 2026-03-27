Il popolo brasiliano ha risposto alla decisioni del ct italiano di non convocare il giocatore del Santos

Jacopo del Monaco 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 11:16)

Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo un'amichevole tra Brasile e Francia che sa di Mondiale. Le due Nazionali, infatti, hanno già ottenuto la qualificazione alla massima competizione intercontinentale che avrà inizio nel mese di giugno in Canada, Messico e Stati Uniti. Presso il Gillette Stadium di Foxborough, città statunitense, la selezione allenata da Didier Deschamps ha vinto 1-2 grazie alle reti di Kylian Mbappé e Hugo Ekitiké. Durante l'incontro, i tifosi brasiliani hanno iniziato ad intonare un coro per Neymar, calciatore che il ct della SeleçaoCarlo Ancelotti ha deciso di non convocare.

Brasile-Francia, cori per Neymar durante la partita: la risposta di Ancelotti — Mentre diverse Nazionali europee, tra cui l'Italia allenata da Gennaro Gattuso, si stanno giocando il posto per Mondiale, altre selezioni stanno giocando delle amichevoli per tenersi in forma e preparare al meglio la massima competizione intercontinentale. Tra queste, figurano anche quella francese di Deschamps e quella brasiliana di Ancelotti. Le due grandi selezioni hanno giocato contro in un'amichevole, al termine della quale i Bleus hanno avuto la meglio vincendo 1-2. Per questa sosta, l'ex tecnico di Milan e Real Madrid ha deciso di non convocare Neymar.

Diverse fonti giornalistiche straniere hanno riportato anche un episodio collegato a questa vicenda. Durante l'incontro tra le due selezioni, che insieme vantano di ben otto Mondiali vinti, i brasiliani presenti al Gillette Stadium hanno iniziato a cantare: "Olé, olé, olé, olé, Neymar, Neymar". Il riferimento, ovviamente, riguarda la mancata convocazione del numero 10 del Santos, il quale sogna di giocare ancora una volta, e molto probabilmente l'ultima della sua carriera, la massima competizione intercontinentale. Prima della gara di ieri, anche Mbappé aveva dichiarato che non riuscirebbe ad immaginare un Mondiale senza il suo ex compagno di squadra.

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Al termine della gara ha avuto luogo la consueta conferenza stampa. Ad Ancelotti è stato chiesto un commento sui cori che sono partiti durante la seconda frazione di gioco. Il commissario tecnico della Nazionale proveniente dal Sudamerica ha eluso la domanda concentrandosi su chi è adesso tra i convocati. Le sue parole: "Per ora si deve parlare di chi c'era, chi ha giocato, chi ha dato tutto, chi ha lavorato sodo. Di questo sono soddisfatto. Poi inizieremo a preparare la partita contro la Croazia".