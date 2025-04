Corinthians, scarsi risultati e critiche di Depay: esonerato Ramon Diaz

Le parole di Depay sulla situazione

Alla base della scelta dei dirigenti del Corinthians ci sarebbe anche la poca fiducia che lo spogliatoio aveva in Diaz. L’esempio più lampante è senza dubbio quanto detto da Memphis Depay nelle scorse settimane. L’olandese ha criticato alcune scelte tattiche di Diaz, con la squadra spesso troppo lunga ed esposta alle ripartenze avversarie. Uno stile di gioco che non si addice alla rosa del Corinthians secondo l’olandese, che però non si è fermato qui, parlando del proprio impiego. “Nella finale del Paulista contro il Palmeiras, in trasferta, giocavo come esterno sinistro. Naturalmente non arriverò davanti alla porta con la stessa continuità. Sono conosciuto per essere un giocatore che riceve palla tra le linee, che è pericoloso nell'ultimo terzo di campo.” ha detto il trequartista olandese, che poi ha aggiunto: “Ogni partita vedi un Memphis diverso, perché non siamo costanti, quindi in ogni partita devo, secondo me, guardare cosa posso fare per aiutare la squadra il più possibile, e a volte questo mi sorprende.”