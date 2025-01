Courtois si sfoga sul calendario: "La scusa del 'guadagni un sacco di soldi' deve finire. Le prossime vacanze sono nel 2027"

Enrico Pecci Redattore 2 gennaio - 23:05

Thibaut Courtois si unisce al grido d'allarme dei calciatori sul calendario sempre più fitto. Il portiere del Real Madrid ne ha parlato in un'intervista rilasciata ad Amanda Davies di Cnn Sport, a margine della vittoria del Player Career Award ai Globe Soccer Awards di fine 2024. Ecco lo sfogo dell'estremo difensore belga.

Courtois: "Il problema non sono le troppe partite, ma la mancanza di riposo" — Courtois si è espresso così sui nuovi calendari di Uefa e Fifa: "La scusa del "guadagni un sacco di soldi" deve essere fermata. Si possono anche guadagnare soldi giocando 10 partite in meno. Non è che ci siano troppe partite… Penso che il problema sia che abbiamo una mancanza di riposo".

"L'altro giorno stavo ridendo con Fede (Valverde, ndr). Ho detto "le tue prossime vacanze saranno nel 2027". Sai quanto suona folle! - ha dichiarato il belga - Se giochi in una squadra che gioca una volta alla settimana, non capisci questo problema del calendario perché hai una partita ogni sabato e la affronti e così è… ma per noi giocatori di alto livello è diverso".

L'ex Chelsea ha parlato anche del nuovo Mondiale per Club che scatterà a giugno: "La Fifpro sta cercando di proteggere i giocatori, ma penso che gli altri organi di governo non ci pensino. Questo Mondiale per Club è qualcosa che deve esistere, ma è difficile trovare il modo giusto per entrarci. Penso che i club vogliano aiutare, ma tutti noi seguiamo le regole e seguiamo il calendario che ci viene dato".

Courtois apre al ritorno in Nazionale: "Spero in un arrivederci" — "Se hai due mesi di pausa in estate, come in Nba, puoi riposare il corpo per un mese e allenarti per un mese. La gente sarà più pronta a giocare nove mesi pieni. Quando non ti riposi, è proprio in quel momento che le infortuni si accumulano", ha concluso Courtois sull'argomento.

Infine, il portiere ha aperto anche al ritorno in Nazionale: "Sono sempre stato orgoglioso di giocare per il mio paese. Ovviamente, la squadra è andata avanti, e non so cosa succederà nel prossimo mese, l'anno prossimo. Spero ovviamente di giocare un'altra partita, di avere un "arrivederci" appropriato o di giocare di nuovo. Mi piacerebbe giocare il Mondiale... ma vedremo cosa succederà. Non è così facile".

