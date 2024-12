Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha parlato dell'inizio di stagione del compagno di squadra, Kylian Mbappé

Sergio Pace Redattore 2 dicembre 2024 (modifica il 2 dicembre 2024 | 19:47)

Anche per un fenomeno come Kylian Mbappé un periodo di appannamento può capitare. Come quello che sta vivendo in questo inizio di stagione al suo primo anno al Real Madrid. L'ex Paris Saint-Germain non ha certamente brillato con i Blancos secondo quelli che sono i suoi elevati standard di rendimento.

Mbappé ha comunque già timbrato il cartellino in 8 occasioni in 13 partite in Liga, mentre in Champions League è arrivato un solo centro in cinque presenze. L'ultimo spettacolare gol del numero 9 del Real nella vittoria per 2-0 contro il Getafe al Santiago Bérnabeu si è rivelato importante, sia per il risultato in campo sia per l'autostima e la fiducia del calciatore. Insomma, una sorta di liberazione che per Mbappé potrebbe significare l'inizio di un percorso ancora più entusiasmante e pieno di gol. Se lo augurano certamente i tifosi del Real.

Al termine del match vinto contro il Getafe, che ha permesso ai Blancos di Carlo Ancelotti di portarsi ad un solo punto di distanza dalla capolista Barcellona (il Real, ricordiamo, deve recuperare il match contro il Valencia), è intervenuto in zona mista Thibaut Courtois. Queste le parole del portiere dei Blancos sull'inizio di stagione di Mbappé: "Credo che sia simile a quello che ho vissuto quando sono arrivato. Le richieste del Santiago Bernabeu e del Real Madrid non sono semplici. Sai cosa ti aspetta, ma non è mai facile. Inoltre non penso che dovremmo cercare motivi per i pochi gol che ha segnato, a volte è anche una questione mentale. Vuole fare così bene che spesso sortisce l'effetto contrario. Più ci provi, meno ci riesci. Deve stare calmo, essere paziente, far bene le cose semplici e poi concentrarsi su quelle più difficili. Deve continuare a lavorare duro in allenamento, solo così arriveranno i gol".

Courtois sostiene Mbappé — Il portiere belga del Real Madrid ha aggiunto sul compagno di squadra, Mbappé: "Dobbiamo sostenerlo ed è quello che stiamo facendo. All'improvviso segnerà tanti gol come ha fatto a Parigi, a Monaco e con la Francia". Insomma, per Courtois Mbappé deve solo essere sostenuto dalla squadra, dal club e dai tifosi del Real per iniziare a segnare caterve di gol come ha fatto fino a non molto tempo fa.

Chiude così Courtois: "Mbappé è un grande giocatore. L'ho affrontato tante volte da avversario e conosco le sue qualità. Lavora tanto, ha tanta voglia e forza di volontà. Quella del gol era forse l'occasione più difficile che ha avuto, negli altri casi è stato sfortunato. È come una bottiglia di ketchup: non importa con quanta forza la picchietti, all'inizio ne esce solo un po' e poi all'improvviso esce tutto. Penso che per lui sarà la stessa cosa. All'improvviso esploderà e segnerà tanti gol".