E poi un pensiero sugli ultras: "L'importante è che non ci sia violenza. Ho vissuto molte situazioni del genere in Belgio. Chi fa il tifo per la propria squadra e crea un po' di rivalità non mi crea problemi. Anzi, mi piace, mi dà più adrenalina e più voglia di fare. Ma tutto deve essere fatto nel rispetto di chi sta giocando e non ci può essere violenza. A volte c'è un po' di gioco tra giocatori e tifosi, è normale. Non ho alcun problema se mi fanno i cori. Se non c'è violenza, non vedo alcun problema. Dobbiamo eliminare chi vuole fare del male".