Il fenomeno portoghese si unisce al regista di Kingsman e fondano un studio indipendente per la produzione di film.

Samuele Amato 10 aprile - 12:48

Un'epoca di punti di riferimento culturali che invadono le nostre case grazie all'instancabile industria dell'intrattenimento. Dallo sport fino alle produzioni di serie TV e film. Binomio che si divide tra le star del calcio mondiale e quelle di Hollywood. Eppure non mancano occasioni di vedere l'unione di questi due mondi: come lo dimostra anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha deciso di fondare uno studio cinematografico indipendente grazie alla partnership con il regista britannico Matthew Vaughn.

Cristiano Ronaldo per la rivoluzione del cinema — CR7 è riuscito a vincere quasi tutto nella sua leggendaria carriera da calciatore. Dai trofei più prestigiosi per club, come le cinque Champions League, a quelli individuali, come i cinque palloni d'oro. Ma all'età di 40 anni, il fuoriclasse portoghese sembra andare sempre più verso il momento del ritiro.

Un'occasione per pensare al futuro dopo la sua trionfale carriera. Se, sicuramente, avrà un ruolo importante nello scenario dirigenziale o anche mediatico del calcio del domani, Cristiano Ronaldo pensa anche ad interessi extra al gioco del pallone. In questo senso va la notizia relativa alla collaborazione tra la stella della Seleção das Quinas e il regista britannico Matthew Vaughn.

I due hanno fatto partire la partnership per fondare uno studio cinematografico indipendente che si chiamerà UR-Marv. L'intento è quello di rivoluzionare il cinema, staccandosi da quello convenzionale, tra la tradizione e l'utilizzo di nuove tecnologie. Pare che, in effetti, il progetto stia andando spedito: due film d'azione sarebbero già pronti, finanziati e prodotti da Vaughn e Ronaldo; con un terzo film, appartenente alla stessa serie, in fase di sviluppo.

Vaughn: "Cristiano è un supereroe nella vita reale" — Collaborazione che sorprende tutti e che, comunque, risulta accattivante. A riportare la notizia della fondazione dello studio UR-Marv è lo stesso giocatore dell'Al-Nassr e della Nazionale portoghese, sui propri profili social.

Cristiano Ronaldo unirà le forze con il regista di Kick-ass, X-men - L'inizio e della serie di spy-movie Kingsman in questo nuovo progetto che lo vede direttamente coinvolto. Il fenomeno portoghese ha dichiarato: "Questo è un capitolo entusiasmante per me, perché non vedo l'ora di iniziare nuove avventure imprenditoriali".

Ma non manca l'entusiasmo dello stesso Matthew Vaughn. Afferma, infatti, il noto regista e produttore britannico: "Cristiano ha creato delle storie che io non avrei mai potuto scrivere. Sarà stimolante fare e creare film con lui, che è un vero supereroe nella vita reale".