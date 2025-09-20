Il forte calciatore si è esposto pubblicamente sui social per difendere il compagno dalle critiche di un noto podcast portoghese che ha duramente criticato la scelta di andare a giocare in Arabia

Alessia Bartiromo 20 settembre - 12:03

Non solo uno dei calciatori più forti di sempre ma anche un professionista esemplare, che ha un senso di giustizia molto alto, costantemente in difesa dei compagni e degli amici. Cristiano Ronaldo si è esposto pubblicamente sui social per puntare il dito contro un post di un noto podcast portoghese che ha duramente criticato la scelta di Joao Felix di andare a giocare in Arabia, godendo tra l'altro di un momento di forma davvero incredibile. Ne è così nato un botta e risposta anche con i tifosi che a loro volta hanno ripreso il commento di Ronaldo, con il battibecco che è diventato subito virale.

Il magic moment del portoghese tra gol e ottime prestazioni — Classe 1999, Joao Felix è considerato tra i più grandi talenti del calcio portoghese, protagonista di una scelta molto discussa. Dopo le ultime esperienze al Milan e al Chelsea, ha deciso di voltare pagina e scegliere l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, suo nuovo compagno di squadra dal luglio 2025. Perno inamovibile anche della Nazionale, ha trovato subito un grande stato di forma in Arabia, siglando una tripletta all'esordio a fine agosto. Insomma, un percorso che sembra quello giusto per lui e che, ovviamente, porta anche tantissimi benefit economici. Eppure c'è qualcuno che storce il naso, puntando il dito proprio sul suo trasferimento monstre, considerato "troppo economicamente interessato e meno basato sul prosieguo della carriera calcistica".

Cristiano Ronaldo a difesa del compagno di squadra Joao Felix — Ecco che scende in campo anche Cristiano Ronaldo che risponde piccato sui social proprio al video incriminato del podcast portoghese Chuveirinho, non mandandole a dire ai detrattori di Joao Felix: "Gli idioti non capiscono nulla di calcio, eppure esprimono ancora le loro opinioni" commenta, ricevendo un plebiscito di risposte e commenti da parte degli utenti e dei tifosi.

Ph credits Instagram

Un intervento che conferma il forte legame tra i due calciatori, con Joao Felix che ha da sempre come modello proprio Cristiano, in debito anche di riconoscenza: "È stato uno dei primi a parlarmi di venire qui, ho ascoltato il suo consiglio e ho sentito che era questa la scelta giusta. Qui è tutto meraviglioso e ho belle sensazioni e questo ha aiutato a convincermi", dichiarò Joao Felix.